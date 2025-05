Marsala in festa: un weekend di musica, emozioni e tradizione con il 72° Raduno dei Bersaglieri

MARSALA – Il 72° Raduno dei Bersaglieri unisce fanfare militari, spettacoli in piazza e performance artistiche, trasformando la città (dal 9 all’11 maggio) in un palcoscenico a cielo aperto dove tradizione e modernità si incontrano

Le storiche vie del centro continueranno fino a domani (11 maggio) a risuonare di marce militari, mentre i locali e le piazze continueranno ad animarsi con la presenza di visitatori e appassionati, giunti in Città attratti dal ricco programma di eventi. Il raduno Nazionale mantiene da 72 anni il suo fascino, rappresenta un momento di grande importanza sia sotto il profilo istituzionale che turistico-culturale.

Il programma abbastanza nutrito del 72° Raduno dei Bersaglieri prevede per oggi (Sabato 10 maggio) la presenza in Piazza della Repubblica, di Fede e Sal (Federica Bono e Salvatore Perrone) che incanteranno con un repertorio che spazierà dall’opera al jazz, mentre la sera, alle 22:30, le Fanfare di Palermo, Roma, Bergamo e non solo illumineranno la scalinata della Chiesa Madre con una performance solenne. L’Inno di Mameli risuonerà potente, mentre Fabio Ingrassia dipingerà dal vivo un’opera d’arte, unendo musica e creatività in un istante indimenticabile. Al Villaggio del Bersagliere, l’atmosfera si farà più scanzonata con i Blue Monkeys Live Band, che alle 19:30 porteranno in scena l’energia contagiosa dei classici rock e pop. Poi, a mezzanotte, il DJ Adrix Show farà esplodere la festa con sonorità house e ritmi internazionali, per ballare fino all’alba.

Nella mattinata di domani (Domenica 11 maggio) ultimo giorno, la sfilata nazionale colorerà le vie del centro con un fiume di piume al vento e divise storiche che renderanno omaggio alla tradizione. Nel pomeriggio, i momenti più commoventi: l’intitolazione della Biblioteca Comunale all’on. Cottone, il ricordo delle vittime del bombardamento dell’11 maggio 1943, e un tributo a Giuseppe Garibaldi, eroe senza tempo. Alle 18:00, il silenzio rispettoso dell’ammainabandiera al Monumento ai Marinai chiuderà ufficialmente il Raduno. Ma Marsala non dice addio alla festa: il Villaggio del Bersagliere resterà aperto, con i suoi profumi di street food siciliano, i calici di vino doc e, alle 19:30, la musica lounge del DJ Night by Night, perfetta per un ultimo brindisi tra luci soffuse e nuove amicizie.