Marsala. “Malamore” e “Osvaldo Lo Iacono In Concerto” nella VII Rassegna “’a Scurata”

MARSALA – Sono questi i prossimi due appuntamenti della VII edizione della Rassegna “’a Scurata Cunti e Canti al calar del Sole” Memorial Enrico Russo, manifestazione ideata e organizzata dal Movimento artistico culturale città di Marsala – M.A.C.

Martedì 30 luglio alle ore 19 andrà in scena lo spettacolo teatrale “MALAMORE – Esercizi di resistenza al dolore di Concita De Gregorio” a cura del laboratorio teatrale dell’Officina Artistica Carpe Diem diretto da Luana Rondinelli e Alessio Piazza.

In scena: Alberto Ritondo, Eleonora Bongiorno, Massimo Licari, Peppe Caruso, Diana Lisciandra, Rosa Gancitano, Carmela Gancitano, Marilena Colicchia, Nadia Zannelli, Angela Alagna, Daniele Bertolino, Amedeo Trapani, Laura Figlioli, Francesca Sammartano, Laura Saladino, Stefania Pellegrino e Anna Bellan. Gli allievi del Laboratorio Teatrale dell’Officina Artistica Carpe Diem, diretti da Luana Rondinelli ed Alessio Piazza, interpreteranno le migliaia di donne che vivono, ogni giorno sul crinale di un baratro e che, anziché sottrarsi quando possono, vi passeggiano in equilibrio: un numero da circo straordinario, questo di cercare di addomesticare la violenza, la violenza degli uomini, qualche volta andando a cercarla, persino.

“Le storie che gli allievi raccontano tratte da “Malamore” di Concita De Gregorio, sono le tante storie di donne – celebri, anonime – che come stelle cadenti illuminano la scena del delitto – spiegano Luana Rondinelli e Alessio Piazza –. Cosa ci induce a non respingere, anzi a convivere con la violenza? Perché sopporta chi sopporta e come fa? Quanto è alta la posta in palio? Alcune soccombono, molte muoiono, moltissime dividono l’esistenza con una privata indicibile quotidiana penitenza. Alcune ce la fanno, qualche altra trova nell’accettazione del male le risorse per dire, per fare quel che altrimenti non avrebbe potuto. Sono, alla fine, gesti ordinari. Chiunque può capirlo misurandolo su di sé. Il Malamore, però, è una pianta maligna la cui devota cura ha esiti catastrofici, e che deve essere sradicata senza esitazioni. Dargli acqua ogni giorno, alzare l’asticella della resistenza al dolore è una folle tentazione che può costare la vita”. Biglietti zona A 18,00 + dp zona B 13,50 + dp presso l’agenzia “I Viaggi dello Stagnone”, in via dei Mille n. 45 (tel 0923956105 – 373 706 9569)

Oppure su https://mac.organizzatori.18tickets.it/event/35762 o anche su https://www.ciaotickets.com/it/biglietti/malamore

Giovedì 1 agosto alle ore 19,00 sarà la volta di “Osvaldo Lo Iacono in concerto” Protagonista sarà il chitarrista siciliano, che dopo aver militato nelle fila dei Tinturia, con i quali ha registrato due dischi e lavorando sulle reti Mediaset con Ficarra e Picone, da anni è al fianco ad artisti eccelsi quali Amii Stewart (con la quale ha appena portato a termine una tournée), Antonella Ruggiero, e che ha avuto il privilegio di suonare e/o registrare per: Billy Cobham, Mario Biondi, Fabrizio Bosso, Fabio Concato, Bireli lagrene, Simona Molinari, Daria Biancardi, Mauro Ermanno Giovanardi, Lidia Schillaci, Deborah Iurato, Neja e molti altri. Ebbene le note della sua chitarra prenderanno vita in un quadro multicolore di echi eterei ed affascinanti. Una danza di note, di melodie dove ad essere “narrata” sarà l’anima, che forse non sa parlare, ma in questo concerto suona. “Un viaggio emozionale attraverso la mia musica e quella degli autori che più profondamente hanno segnato la mia esperienza, tra atmosfere eteree e brani dipinti…di Blues”. Così il chitarrista agrigentino Osvaldo Lo Iacono presenta il suo concerto che lo vedrà esibirsi sul palco del “Teatro Pellegrino 1880” con la sua band composta da: Gabriel Guarneri al basso, Gaspare Costa alla batteria e Peppe Zito ad Hammond e tastiere. Lo Iacono afferma “Amo la Sicilia, terra che non ho mai abbandonato perché rappresenta per me una continua fonte di ispirazione per la mia musica”. Biglietti zona A 18,00 + dp zona B 13,50 + dp presso l’agenzia “I Viaggi dello Stagnone”, in via dei Mille n. 45 (tel 0923956105 – 373 706 9569) oppure on line su: https://mac.organizzatori.18tickets.it/event/35769 o anche su https://www.ciaotickets.com/it/biglietti/osvaldo-lo-iacono-concerto

Presso l’agenzia “I Viaggi dello Stagnone” è possibile acquistare un abbonamento da sei, da nove oppure da 12 spettacoli. Sarà inoltre possibile fare i biglietti usufruendo della carta del docente – bonus cultura.

Di seguito gli altri appuntamenti in cartellone:

5 agosto “CIRCE: LE ORIGINI“ di Alessandra Fallucchi & Marcella Favilla – ore 19,00 Biglietti zona A 18,00 + dp zona B 13,50 + dp

7 agosto “La Leggenda Del Pianista Sull’Oceano” – regia di Giorgia Albertini e Alessia Angileri – Musiche dei Virginia Gold – ore 19,00 e replica alle 21,30

Biglietti zona A 18,00 + dp zona B 13,50 + dp

9 agosto “VIAGGIU” – I Musicanti di Gregorio Caimi – ore 19,00

Biglietti zona A 18,00 + dp zona B 13,50 + dp

13 agosto “LA MIA STORIA” Luca Madonia TRIO ACUSTICO – ore 19,00

Biglietti zona A 25,00 + dp zona B 20,00 + dp

21 agosto L’ASSEDIO DI ILIO Tragiche prove di una Tragedia – parco archeologico con accesso da Porta Nuova – ore 19,00 e replica ore 21,30

Biglietto posto unico € 18,00 + dp

23 agosto “SOGNO PIAZZOLLA” Fisarmonica: Pietro Adragna, Primo Violino: Mario Vultaggio, Attrice: Josefina Torino – ore 19,00 e replica 21,30

Biglietti zona A 18,00 + dp zona B 13,50 + dp

27 agosto LAYLA – Omaggio ad Eric Clapton – KINISIA BLUES BAND – ore 19,00

Biglietti zona A 18,00 + dp zona B 13,50 + dp

1 settembre L’ANNO CHE VERRÀ – Servillo/Girotto/Mangalavite – ore 19,00 e replica ore 21,30

Biglietti zona A 30,00 + dp zona B 25,00 + dp

Per maggiori informazioni www.scurata.it