Marsala, nuovo salone a Maria SS. Cava (Ciavolo) coi fondi 8xMille

MARSALA – Dopo 3 anni di lavori, è stato inaugurato sabato sera (15 febbraio), a fianco della parrocchia Maria Ss. della Cava di contrada Ciavolo a Marsala, il salone parrocchiale interamente costruito. Il taglio del nastro è avvenuto col Vescovo monsignor Angelo Giurdanella e l’emerito monsignor Domenico Mogavero. È proprio durante il ministero di monsignor Mogavero, infatti, che nacque l’idea di realizzare il salone parrocchiale. L’allora parroco don Gianluca Romano comprò il terreno e richiese alla Conferenza Episcopale Italiana un contributo straordinario per realizzare il salone come luogo d’aggregazione. I giovani della contrada, infatti, prima di allora avevano a disposizione solamente una stanza in canonica dove si ritrovavano. Col sostegno del Vescovo Mogavero, la Cei ha così concesso un contributo straordinario di 150 mila euro a valere sui fondi della carità 8×1000. A questi la parrocchia contribuirà con altri 55 mila euro, grazie anche alla generosità della comunità. I lavori sono stati coordinati dall’architetto Vito Palmeri, collaboratore dell’Ufficio beni culturali della Curia. Il salone è stato realizzato col tetto in legno e sul pavimento è stato predisposto il sistema di riscaldamento a scomparsa. All’interno anche una zona cucina e due bagni. «Quello che oggi abbiamo inaugurato è la raccolta di chi ha seminato – ha detto il Vescovo monsignor Angelo Giurdanella – perché con don Romano e monsignor Mogavero sono stati avviati i lavori e ora io e don Marco Laudicina raccogliamo i frutti. Questo luogo servirà alla comunità di questa contrada per far vivere momenti di incontro, di crescita umana e culturale». Il salone è stato intitolato a San Giovanni Paolo II, mentre all’interno è stato scoperto un dipinto dal titolo “L’abbraccio” realizzato da Fabio Ingrassia e dedicato alla memoria di Vincenzo Oddo.