Marsala. Patty Pravo al Teatro Impero: tutto pronto per il “Minaccia Bionda Tour”

MARSALA – Lo spettacolo si terrà domenica 14 maggio alle ore 21,00. In scena, scanditi dalla voce di Pino Strabioli, i successi, i ricordi, le storie e soprattutto la bellissima musica che hanno contraddistinto la vita di un’artista internazionale Approda a Marsala lo spettacolo di Patty Pravo “Minaccia Bionda Tour”. È l’unica tappa in esclusiva […]

Approda a Marsala lo spettacolo di Patty Pravo “Minaccia Bionda Tour”. È l’unica tappa in esclusiva per la Sicilia occidentale per l’artista che a tre anni di distanza dal ciclo di concerti Red Tour torna a calcare i palcoscenici con l’eleganza e la raffinatezza che la contraddistinguono.

L’appuntamento è per domenica 14 Maggio alle 21.00 nel teatro Impero di Marsala.

Lo spettacolo è organizzato dalla “Compagnia teatrale Sipario” di Vito Scarpitta, in collaborazione con “La Ri.ca. Eventi” di Grazia Riggio e con il patrocinio del Comune di Marsala. Nicoletta Strambelli – questo il suo nome di battesimo – torna sul palco con il suo Minaccia Bionda Tour: l’unica tappa in esclusiva per la Sicilia Occidentale del grande concerto della stella del Piper, colei che trasforma il suo show in un convivio fatto di aneddoti, materiale video, confessioni e retroscena scanditi dalla voce narrante di Pino Strabioli, il tutto impreziosito dalle sue intramontabili canzoni. In scaletta Patty Pravo offre i suoi brani “classici”: Pazza Idea, Ragazzo Triste, Pensiero Stupendo, Il Paradiso, La Bambola, E Dimmi Che Non Vuoi Morire e si esibirà anche con pezzi dalle sonorità più ricercate, nel pieno stile rivoluzionario. Lo stesso con il quale incanta il pubblico italiano dalla fine degli anni ’60 ad oggi.

“Non vedo l’ora di rivedervi”, scrive Patty Pravo sui social mostrando la locandina del tour.

“Ti aspettiamo domenica 14 Maggio al teatro Impero di Marsala – commentano gli organizzatori dell’evento – per emozionarci ed “emozionarti”.

Prevendite a Marsala alla Pro Loco via XI Maggio e presso l’agenzia I Viaggi dello Stagnone, in via dei Mille oppure 45 on line su Liveticket.it e Ticketone a cui è possibile accedere dai seguenti link on line su Liveticket.it e Ticketone