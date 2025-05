Marsala per due giorni capitale dell’endourologia all’ospedale Paolo Borsellino

MARSALA – Urologi provenienti da tutta Italia, e anche dall’estero, a Marsala per “Endourology Hands-on: state of the art looking at the future”, due giorni tra alta formazione e chirurgia live all’ospedale Paolo Borsellino.

Un appuntamento formativo intensivo sull’endo-urologia, iniziato ieri al Dome Hotel e che si conclude oggi (31 maggio) al presidio ospedaliero lilibetano, sotto la direzione scientifica del primario del reparto di Urologia, Emanuele Caldarera.

Il primo giorno i partecipanti hanno affrontato sessioni didattiche su temi di estrema attualita’ e rilevanza nel trattamento endourologico delle alte e basse vie urinarie, mentre oggi è dedicato alla chirurgia mininvasiva dal vivo, vero cuore pulsante dell’evento, con la possibilita di osservare interventi eseguiti in diretta da esperti di fama internazionale, con l’utilizzo delle piu moderne tecnologie mini-invasive, tra cui laser, tecniche robotiche e procedure innovative per il trattamento dell’ipertrofia prostatica e della calcolosi urinaria.

Tra gli altri, sono intervenuti anche il prof. Olivier Traxer, ordinario all’Universita Sorbona di Parigi, considerato uno dei massimi esperti mondiali di endourologia, e il prof. Kemal Sarica, ordinario all’Universita di Istanbul, rinomato specialista nel trattamento della calcolosi urinaria.

La loro presenza ha conferito ulteriore prestigio e respiro internazionale all’evento, realizzato in collaborazione con l’Asp Trapani, in un crocevia di esperienze e innovazioni, per contribuire a migliorare la qualità della pratica urologica in Italia.