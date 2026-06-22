Marsala. Per la Festa della Musica l’Officina Artistica Carpe Diem porta in scena 60 artisti di ogni età

MARSALA – “La Giornata della Musica è un evento internazionale che ci ricorda quanto l’arte sia un linguaggio universale. È indispensabile che la musica e ogni forma d’arte parlino al cuore della gente, insegnando oggi più che mai la pace. Solo così possiamo costruire un futuro che abbia armonia e umanità”. Con queste parole Fabio Gandolfo, presidente dell’Officina artistica Carpe Diem ha commentato la Festa della musica che si è tenuta domenica scorsa, 21 giugno, dalle 17 alle 22, nel Jiardino di Assud, nel cuore di Marsala.

Grazie alla partecipazione di piccoli e grandi artisti il Giardino di Assud di Marsala si è trasformato in un palcoscenico vibrante di suoni, emozioni e condivisione.

L’evento, promosso dall’Officina Artistica Carpe Diem, ha visto la partecipazione di oltre 60 artisti, tra musicisti e cantanti, di età compresa dagli 8 ai 60 anni, guidati dai docenti Roberta Caly, Fabio Gandolfo, Gregorio Caimi, Alessio Cordaro, Lea Pavia, Lucrezia Benigno, Abele Gallo e Vita Nastasi.

Sul palco si sono alternati sette gruppi, ciascuno con la propria identità musicale e la stessa passione contagiosa: The Sun Kids, The Outspoken, The Wanted, Nymera, The Fab5, BlueMonkeys, per concludere con la Carpe Diem Official Band.

Un pomeriggio di musica e comunità, in cui gli allievi di canto, violino e pianoforte e la Corale Carpe Diem hanno intrecciato generazioni e stili, dal pop al rock, dal soul alla musica d’autore. La serata si è conclusa con un momento simbolico che ha coinvolto artisti e pubblico: l’esecuzione di “Give Peace a Chance” di John Lennon e Yoko Ono (1969), un inno che ha unito tutti i presenti nel messaggio più autentico della giornata: “Non c’è musica, né arte, senza pace”.