Marsala, Petralia ha incantato il pubblico del Sollima con Rachmaninov e Prokof’ev

MARSALA – Ieri sera (23 marzo) il Teatro Sollima di Marsala ha ospitato un concerto che rimarrà a lungo nella memoria del pubblico. Daniele Petralia, pianista di fama internazionale, ha regalato una performance di altissimo livello, portando in scena le opere di due giganti della musica russa: Sergej Rachmaninov e Sergej Prokof’ev. L’evento, organizzato dall’Accademia Beethoven nell’ambito della sua prestigiosa XXV Stagione Concertistica, ha confermato ancora una volta il ruolo centrale dell’Accademia nella diffusione della cultura musicale in Sicilia e oltre. Petralia, definito da Vladimir Ashkenazy come un artista dal “virtuosismo straordinario e dalla presenza scenica magnetica”, ha conquistato la platea sin dalle prime note. Il programma si è aperto con i 6 Musical Moments op. 16 di Rachmaninov, capolavori in miniatura che hanno spaziato dalla malinconia struggente dell’Andantino alla maestosità del Maestoso in Do maggiore. A seguire, tre preludi dall’op. 23, tra cui il celebre Prelude in Do minore, hanno immerso il pubblico nel lirismo profondo e nella potenza espressiva del compositore.

Nella seconda parte della serata, Petralia ha affrontato la modernità di Prokof’ev con la Sonata n. 7 op. 83, nota come “Sonata di Guerra”. Un’opera inquieta e travolgente, che ha spaziato dall’Allegro inquieto al lirico Andante caloroso, per culminare nel frenetico Precipitato, un’esplosione di ritmo e dinamismo che ha lasciato il pubblico senza fiato. A sorpresa, dopo i tumultuosi brani russi, Petralia ha regalato un bis indimenticabile con il Notturno postumo in Do minore di Chopin. Il Maestro Giuseppe Lo Cicero, Presidente dell’Accademia Beethoven, ha espresso tutta la sua soddisfazione per la serata.

Domenica 30 marzo, il Teatro Sollima tornerà a vibrare di musica con il chitarrista Francesco Tizianel, noto per il suo repertorio ricco e variegato, caratterizzato da atmosfere evocative.