Marsala, restaurata la Vergine Addolorata. Lunedi’ la presentazione

MARSALA – Lunedì 9 settembre, ore 21, presso la parrocchia Maria Ss. Addolorata, nell’omonima contrada a Marsala, verrà presentato il restauro della Vergine Addolorata, la statua di inizio ‘800, realizzata da scultore ignoto. A intervenire sul simulacro sono stati Elena Vetere e Nicolò Miceli de “La Partenope restauri”. «Era un lavoro necessario – dice il parroco don Sergio De Vita – dopo la grande e partecipata processione dell’anno scorso, mi sono accorto che era indispensabile mettere in sicurezza il bellissimo simulacro della Vergine Maria». Il restauro è stato effettuato in tre mesi, con la sorveglianza della Soprintendenza ai beni culturali di Trapani. Il simulacro già a metà settembre verrà portato in processione per la festa. Alla presentazione di lunedì parteciperanno don Sergio De Vita e i due restauratori.