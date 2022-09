Marsala. Servizi scuolabus e mensa dal 3 ottobre

MARSALA – “Saranno finalmente operativi a partire da lunedì prossimo 3 ottobre i servizi di scuolabus e mensa scolastica operati da Marsala Schola. Siamo soddisfatti dal fatto che i servizi partano poco dopo l’inizio delle attività didattiche e non come successo più volte negli anni passati con notevoli ritardi”. Ad affermarlo è il segretario Uil Marsala […]

Ad affermarlo è il segretario Uil Marsala Giuseppe Tumbarello.

“In passato – aggiunge – , purtroppo, abbiamo dovuto registrare alcune difficoltà, anche a causa della pandemia. Allo stato attuale poter già dire con certezza che da lunedì 3 verranno garantiti entrambi i servizi agli alunni marsalesi è un fatto importante. L’augurio, dunque, è che refezione e trasporto scolastici possano essere portati avanti con efficienza durante tutto il corso dell’anno scolastico, vista l’utilità sociale dei servizi in questione per famiglie e studenti. Buon lavoro, infine, a tutto il personale addetto che ogni giorno svolge i propri compiti con impegno e dedizione in favore dei più piccoli”.