Marsala, si presenta il restauro dell’altare a San Francesco di Paola

MARSALA – Domani sera (venerdì 12 giugno), alle ore 21, nella parrocchia San Francesco di Paola di Marsala verrà presentato il restauro completato dell’altare monumentale, un intervento complesso e altamente specializzato che ha restituito piena leggibilità e dignità estetica a uno dei manufatti più significativi dell’edificio sacro. L’altare, databile alla fine dell’Ottocento, presentava un quadro di degrado dovuto a numerose stratificazioni pittoriche e a interventi non compatibili che, nel tempo, ne avevano alterato profondamente l’aspetto originario. Le parti dorate erano state più volte ricoperte con porporina, ormai completamente ossidata, mentre le superfici murarie risultavano appesantite da ridipinture che ne avevano compromesso la lettura volumetrica. Durante l’intervento di restauro a cura di Elena Vetere, sono state rimosse le ridipinture, integrate le lacune murarie, recuperate le dorature e reintegrata la pittura con tempere alla caseina e campitura a imitazione, nel pieno rispetto della riconoscibilità e della reversibilità. Particolare attenzione è stata dedicata anche alla statua del Sacro Cuore di Gesù, un’opera in gesso degli anni ’40 che aveva subito pesanti alterazioni cromatiche. La tunica, originariamente rossa, era stata ridipinta di bianco, mentre il mantello aveva perso la sua cromia blu tradizionale. Il restauro ha permesso di recuperare l’iconografia corretta, ripristinando i colori originali e valorizzando i decori con oro zecchino. Alla presentazione del restauro, tra gli altri, sarà presente il Vescovo monsignor Angelo Giurdanella.