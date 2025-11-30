Marsala, si presenta il volume “Sicilie del vino nell’800” di Rosario Lentini

MARSALA – Organizzato da BCsicilia, in collaborazione con il Parco Archeologico Lilibeo Marsala e l’Associazione Amici del Parco, si presenta, martedì 2 dicembre 2025 alle ore 17,30 presso il Parco Archeologico di Lilibeo Marsala Museo Archeologico Lilibeo Sala Conferenze “Maria Luisa Famá” Lungomare Boeo, 30 a Marsala, il volume di Rosario Lentini “Sicilie del vino nell’800. I Woodhouse, gli Ingham-Whitaker, il duca d’Aumale e i duchi di Salaparuta”. Dopo i saluti di Anna Occhipinti, Direttrice del Parco Archeologico Lilibeo Marsala e Violetta Isaia, Presidente dell’Associazione Amici del Parco Archeologico Marsala è prevista la presentazione di Giuseppe Todaro, Presidente BCsicilia di Marsala e di Alfonso Lo Cascio, Presidente regionale BCsicilia. Dialogherà con l’autore Paola Alagna, Responsabile Affari generali Cantine Pellegrino. A conclusione dell’incontro è prevista una degustazione di vini offerta dalle Cantine Pellegrino. Per informazioni: Tel. 391.1179632 – Email: marsala@bcsicilia.it.