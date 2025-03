Marsala, torna l’Ammitu di San Giuseppe in Contrada Digerbato

MARSALA – In contrada Digerbato a Marsala ritorna, dopo anni di assenza, il tradizionale “Ammitu di San Giuseppe” che si svolgerà domenica 16 marzo in piazza Digerbato a Marsala. Ecco il programma. Domenica 16 marzo: ore 10, santa messa in piazza Digerbato; ore 11, benedizione dell’altare di San Giuseppe; ore 11,15, tuppuliata, ammitu di San Giuseppe, cabaret e musica con Maurizio Favilla e Pasquale Umile; ore 13, pranzo in piazza a base di pasta con pesto alla trapanese e sfincione di San Giuseppe; ore 15, giochi in piazza per bambini e ragazzi a cura del gruppo giovani “Join us in God”. Lunedì 17 marzo: da ore 9 a ore 12, visita all’altare; ore 17,15, recita santo Rosario; ore 18, santa messa. Martedì 18 marzo: da ore 9 a ore 12, visita all’altare; ore 17,15, santo Rosario; ore 18, santa messa; ore 20,30, veglia di preghiera animata dal gruppo giovani “Join us in God”. Mercoledì 19 marzo: ore 9, Lodi mattutine; da ore 9 a ore 12, visita all’altare; da ore 17,15, recita santo Rosario e santa messa; ore 19, processione del simulacro.