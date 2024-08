Marsala. Tutto pronto per la nuova stagione teatrale del Teatro Impero. Parte l’attesa XVII Rassegna “Lo Stagnone – scene di uno spettacolo”

MARSALA – Davvero un cartellone per tutti i gusti quello della XVII Rassegna teatrale “Lo Stagnone – scene di uno spettacolo”, che vedrà in scena artisti di livello nazionale ed oltre: Debora Caprioglio, Francesco Baccini, Maurizio Casagrande, ma anche Antonio Grosso, Alessandro Idonea, Tiziana Foschi e Antonio Pisu.

Si tratta della rassegna organizzata dalla Compagnia teatrale “Sipario” presieduta da Vito Scarpitta, con il patrocinio e la compartecipazione del Comune di Marsala che si terra nel Teatro Impero dal 14 dicembre al 27 aprile.

In particolare si parte sabato 14 dicembre ore 21,30. La Compagnia Sipario metterà in scena: “Blues Brothers in missione per conto di Dio”. Spettacolo che riporta sul palcoscenico le vicende del capolavoro “irriverente” e iconico degli anni ’80

La rassegna continua domenica 12 gennaio ore 18 con “Archi e Frecce in quartet” di e con Francesco Baccini. Nel suo nuovo album “Archi e Frecce” Francesco Baccini presenta le più belle canzoni della sua discografia in una veste acustica completamente nuova: la sua voce è infatti accompagnata dal suo piano oltre che dal quartetto d’archi femminile Alter Echo String Quartet e dalla chitarra di Michele Cusato che ha curato anche gli arrangiamenti del disco.

Venerdì 31 gennaio alle ore 21,30 sarà la volta de “Il viaggio di papà” di Maurizio Casagrande. La storia di un padre e di un figlio che non si conoscono e provano un profondo fastidio l’uno nei confronti dell’altro, divisi dalle loro differenze.

Domenica 9 febbraio ore 18 si aprirà il sipario per Antonio Grosso in “Una compagnia di pazzi”. È una fredda alba del 1945, nel nosocomio campano che ospita tre persone ricoverate: Umberto, taciturno e sempre arrabbiato, faceva il cantante ma è stato rinchiuso dal regime, considerato troppo legato agli ambienti comunisti; Federico, un uomo di sessant’anni rinchiuso lì perché omicida di un gerarca fascista; Benni, un ragazzo abbandonato dalla nascita che vive passando da un manicomio all’altro. Condividono il manicomio due infermieri, rimasti lì, mentre tutto intorno infuria la seconda guerra mondiale.

Domenica 24 febbraio ore 18 calcherà le scene “La Banda degli Onesti” con Alessandro Idonea, spettacolo che strizza l’occhio a vizi e virtù di un’Italia anni Cinquanta ancora povera, dalla faccia pulita ed onesta, ma proiettata verso il boom economico. Pièce in due atti con la regia di Federico Magnano San Lio, si avvale delle scene di Angela Gallaro, dei costumi di Giovanna Giorgianni e delle musiche di Aldo Giordano.

Domenica 9 marzo ore 18,00 su il sipario per: “Non fui gentile, fui Gentileschi” La vita di Artemisia Gentileschi narrata da sé medesima con Debora Caprioglio che vestirà i panni dell’artista in un intenso assolo di Roberto D’Alessandro (che cura anche la regia) e Federico Valdi che porterà la platea nello studio di pittura di Artemisia, dove lei è intenta a dipingere.

Domenica 13 aprile ore 18 la Compagnia teatrale Sipario presenta “PENSACI GIACOMINO” di Luigi Pirandello. In scena: Vito Scarpitta e Enza Giacalone, con Gilda Giacalone, Federico Scarpitta, Salvo Lo Grasso Giuseppe Todaro, Enza Maria Billardello e la piccola Greta Scarpitta.

Domenica 27 aprile alle 18 “Facci un’altra Faccia” di Tiziana Foschi con la regia di Antonio Pisu. È l’antico gioco della parodia: trasformare persone in personaggi e situazioni quotidiane in ciò che vale la pena di raccontare.

Il service audio e luci è a cura di Primafila di Gianmarco Scarpitta.

Per assistere all’intera rassegna è possibile acquistare un abbonamento: prima poltrona 95 euro o seconda poltrona 90 euro + d.p.

Per informazioni è possibile chiamare i numeri: 320.8011864 – 338.2615790.