Marsala. VII Rassegna “’a Scurata”, in scena “Circe: Le Origini” e “La Leggenda del pianista sull’oceano”

MARSALA – Lunedì 5 e mercoledì 7 agosto nel teatro a mare “Pellegrino 1880” nel cuore delle antiche Saline Genna, nella riserva naturale dello Stagnone, saranno protagoniste due storie “di mare”: “Circe: le origini” di Alessandra Fallucchi e Marcella Favilla, spettacolo che racconta la metamorfosi tutta interiore e moderna di questa “Dea dalla voce Umana”. Mercoledì sarà la volta della notissima “Leggenda del pianista sull’oceano” con la regia di Giorgia Albertini e Alessia Angileri e i celebri brani di Ennio Morricone, riarrangiati dai Virginia Gold, per la direzione musicale del pianista Vincenzo Piccione Pipitone

Storie sanno di mare e che, come il mare, sanno affascinare e incantare saranno protagoniste delle prossime due serate della VII edizione della Rassegna “’a Scurata Cunti e Canti al calar del Sole” Memorial Enrico Russo, manifestazione ideata e organizzata dal Movimento artistico culturale città di Marsala – M.A.C. che si tiene nel teatro a mare “Pellegrino 1880”, in una vasca delle antiche Saline Genna, nel cuore della riserva naturale dello Stagnone.

Lunedì 5 agosto alle ore 19,00 sarà messo in scena lo spettacolo teatrale “Circe: le origini”. Opera di Alessandra Fallucchi e Marcella Favilla. “Circe è la figlia di Elios, Dio del Sole, e dalla Ninfa Perseide: ma è tanto diversa dai genitori e dai fratelli divini: ha un aspetto fosco, un carattere difficile, un temperamento indipendente; è perfino sensibile al dolore del mondo e preferisce la compagnia dei mortali a quella degli Dei. Abbiamo deciso di lavorare a partire dalle fonti letterarie di M. Miller e M. Atwood per dare un respiro più ampio e contemporaneo a questa figura femminile, riscattandola dall’immagine di semplice Femme Fatale. Da carnefice a vittima, da comparsa a protagonista” Così la regista Marcella Favilla presenta quest’opera che punta a “raccontare la Circe PRIMA del famoso incontro con Odisseo, la Circe bambina e il percorso di trasformazione e cambiamento che la porterà a diventare non solo maestra di magie e filtri, ma soprattutto grande conoscitrice di sé stessa e dell’animo umano”. Dunque uno spettacolo che supera e forse stravolge gli stereotipi legati a questa figura: “Vogliamo raccontare le esperienze diverse che ne plasmano la personalità, parlare della metamorfosi tutta interiore e moderna di questa “donna”, di questa “Dea dalla voce Umana”. In tal senso l’elemento sonoro sarà fondamentale nello spettacolo, sia per la presenza di composizioni elettroniche che per l’uso della voce metallica delle registrazioni. In scena un praticabile e cinque vasi con gli elementi primari dell’isola: sassi, foglie, conchiglie, sabbia, rami. Un turbine di materia e suono che lava e lenisce, sporca e soffoca. Circe è l’isola deserta e la sua vera “stregoneria”, altro non è che saper ascoltare la natura e viverla con una passione travolgente”. Scene e Costumi sono di Sara Bianchi, Musiche Massive Attack, Luci di Giuseppe Filipponio e Assistenti alla regia Chiara Anzelmo & Lorenza Molina con i Movimenti scenici di Fabrizio Federici, Foto di Manuela Giusto e Organizzazione – Produzione Zerkalo. Qui Circe è l’isola deserta e la sua vera “stregoneria”, altro non è che saper ascoltare la natura e viverla con una passione travolgente. Biglietti zona A 18,00 + dp zona B 13,50 + dp presso l’agenzia “I Viaggi dello Stagnone”, in via dei Mille n. 45 (tel 0923956105 – 373 706 9569) Oppure https://mac.organizzatori.18tickets.it/event/35770 o anche su https://www.ciaotickets.com/it/biglietti/circe-le-origini

Mercoledì 7 agosto alle ore 19,00 e con replica alle 21,30 andrà in scena “La leggenda del pianista sull’oceano” con la regia di Giorgia Albertini e Alessia Angileri e musiche dal vivo dei Virginia Gold. Nella perfetta cornice delle antiche Saline Genna, sul palco di tufi e sale del teatro a mare “Pellegrino 1880” prenderà vita la notissima storia di “Novecento” che prende le mosse dal monologo teatrale scritto da Alessandro Baricco e diventato poi film con la regia di Giuseppe Tornatore. “I nove passeggeri a bordo del Virginian racconteranno la storia di un neonato che viene trovato in una scatola di limoni, sul pianoforte della sala da ballo della prima classe del transatlantico che viaggia tra l’Europa e l’America. A prendere con sé il piccolo sarà un operaio fuochista che gli dà il nome di Novecento: un omaggio al ventesimo secolo che sta cominciando. Un evocativo viaggio alla riscoperta della famosissima “leggenda del pianista sull’oceano” accompagnata dalle note dei celebri brani di Ennio Morricone, riarrangiate dai Virginia Gold, per la direzione musicale del pianista Vincenzo Piccione Pipitone”. In scena gli attori: Alessia Angileri, Giorgia Albertini, Mariella Monteleone, Salvatore Lombardo, Antonella Pipitone, Demetrio Rizzo, Sergio Giacalone ed Eugenio Piccione e i musicisti dei Virginia Gold: Andrea Russo, Alessio Cordaro e Vincenzo Piccione Pipitone. Biglietti zona A 18,00 + dp zona B 13,50 + dp presso l’agenzia “I Viaggi dello Stagnone”, in via dei Mille n. 45 (tel 0923956105 – 373 706 9569) Oppure su https://mac.organizzatori.18tickets.it/event/35771 o anche su https://www.ciaotickets.com/it/biglietti/la-leggenda-del-pianista-sulloceano

Presso l’agenzia “I Viaggi dello Stagnone” è possibile acquistare l’abbonamento. Sarà inoltre possibile fare i biglietti usufruendo della carta del docente – bonus cultura.

Oltre alle Cantine Pellegrino, main sponsor della VII Rassegna, “’a Scurata Cunti e Canti al Calar del Sole – Memorial Enrico Russo”, conta sul patrocinio del Comune di Marsala, dell’Assemblea regionale siciliana e dell’assessorato Turismo, Sport e Spettacolo della Regione siciliana e sulla collaborazione con il parco archeologico Lilibeo di Marsala. Tra gli sponsor e partner dell’evento anche: Imera Imballaggi, Medipower, Zicaffé, We Love Marsala, Marsala Vacanze e Molini del Ponte.

Di seguito gli altri appuntamenti in cartellone:

9 agosto “VIAGGIU” – I Musicanti di Gregorio Caimi – ore 19,00

Biglietti zona A 18,00 + dp zona B 13,50 + dp

13 agosto “LA MIA STORIA” Luca Madonia TRIO ACUSTICO – ore 19,00

Biglietti zona A 25,00 + dp zona B 20,00 + dp

21 agosto L’ASSEDIO DI ILIO Tragiche prove di una Tragedia – parco archeologico con accesso da Porta Nuova – ore 19,00 e replica ore 21,30

Biglietto posto unico € 18,00 + dp

23 agosto “SOGNO PIAZZOLLA” Fisarmonica: Pietro Adragna, Primo Violino: Mario Vultaggio, Attrice: Josefina Torino – ore 19,00 e replica 21,30

Biglietti zona A 18,00 + dp zona B 13,50 + dp

27 agosto LAYLA – Omaggio ad Eric Clapton – KINISIA BLUES BAND – ore 19,00

Biglietti zona A 18,00 + dp zona B 13,50 + dp

1 settembre L’ANNO CHE VERRÀ – Servillo/Girotto/Mangalavite – ore 19,00 e replica ore 21,30

Biglietti zona A 30,00 + dp zona B 25,00 + dp

Per maggiori informazioni www.scurata.it