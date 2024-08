Marsala. VII Rassegna “’a Scurata”: Luca Madonia in trio acustico nel concerto “La mia storia”

MARSALA – Si intitola “La mia storia” il concerto di Luca Madonia in trio acustico che si terrà il prossimo 13 agosto alle ore 19 all’interno della VII edizione della Rassegna “’a Scurata Cunti e Canti al calar del Sole” Memorial Enrico Russo, manifestazione ideata e organizzata dal Movimento artistico culturale città di Marsala – M.A.C.

Il teatro a mare “Pellegrino 1880”, costituito interamente di tufi, legno e sale in una vasca delle antiche Saline Genna, nel cuore della riserva naturale dello Stagnone accoglierà il trio acustico composto Luca Madonia alla voce, Denis Marino alle chitarre e Ambra Scamarda al basso percorrendo la “storia” dell’artista “dagli anni ‘80 con i DENOVO, alfieri della new wave italiana agli anni ‘90 con l’esordio da solista. Luca Madonia ha dieci album all’attivo, fino all’ultimo lavoro del 2022 dal titolo “Stiamo tutti ben calmi”, tre inediti e una rilettura acustica dei brani più rappresentativi per festeggiare 40 anni di carriera. Passando anche da un Sanremo nel 2011 con Franco Battiato. Una vita in musica attraversando tante stagioni con grande coerenza e credibilità”.

Biglietti zona A 25,00 + dp zona B 20,00 + dp presso l’agenzia “I Viaggi dello Stagnone”, in via dei Mille n. 45 (tel 0923956105 – 373 706 9569) oppure on line su https://mac.organizzatori.18tickets.it/event/35776 o anche su https://www.ciaotickets.com/it/biglietti/luca-madonia-la-mia-storia

Presso l’agenzia “I Viaggi dello Stagnone” è possibile acquistare un abbonamento. Sarà inoltre possibile fare i biglietti usufruendo della carta del docente – bonus cultura.

Di seguito gli altri appuntamenti in cartellone:

21 agosto L’ASSEDIO DI ILIO Tragiche prove di una Tragedia – parco archeologico con accesso da Porta Nuova – ore 19,00 e replica ore 21,30

Biglietto posto unico € 18,00 + dp

23 agosto “SOGNO PIAZZOLLA” Fisarmonica: Pietro Adragna, Primo Violino: Mario Vultaggio, Attrice: Josefina Torino – ore 19,00 e replica 21,30

Biglietti zona A 18,00 + dp zona B 13,50 + dp

27 agosto LAYLA – Omaggio ad Eric Clapton – KINISIA BLUES BAND – ore 19,00

Biglietti zona A 18,00 + dp zona B 13,50 + dp

1 settembre L’ANNO CHE VERRÀ – Servillo/Girotto/Mangalavite – ore 19,00 e replica ore 21,30

Biglietti zona A 30,00 + dp zona B 25,00 + dp

Per maggiori informazioni www.scurata.it