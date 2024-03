Marsala. XVI Rassegna teatrale “Lo Stagnone – scene di uno spettacolo”: Domenica 14 aprile “Mamma, ho perso… l’Aureli”

MARSALA – Alle ore 18,00 nel teatro Impero Emanuela Aureli darà vita ad uno spettacolo a base di “aneddoti, curiosità, impersonificazioni e grande allegria. Un viaggio nel teatro che si accende per dare vita ad emozioni e intense risate”. Un appuntamento imperdibile della rassegna organizzata dalla compagnia teatrale “Sipario” dove l’artista sembra unirsi in scena a decine di personaggi: Albano, Orietta Berti, Mahmoud, Fiorella Mannoia, Malika Ayane, Pino Daniele, i Ricchi e Poveri, Vasco Rossi, Loredana Bertè, Celine Dion, Il Volo, Noemi, Iva Zanicchi, Patty Pravo, Katia Ricciarelli e tanti altri per coinvolgere il pubblico in un autentico e genuino divertimento

“Mamma ho perso… l’Aureli! è un one woman show in cui Emanuela Aureli si diverte a mettere in scena i suoi personaggi con i quali negli anni si è fatta conoscere al grande pubblico. Con brillante ironia, racconta i suoi inizi artistici, la gioia di essere diventata mamma, attraverso racconti che entusiasmano il pubblico e lo divertono”. Sono questi gli ingredienti del prossimo appuntamento con la XVI Rassegna teatrale “Lo Stagnone – scene di uno spettacolo” – organizzata dalla Compagnia teatrale “Sipario” presieduta da Vito Scarpitta, con il patrocinio e la compartecipazione del Comune di Marsala.

Ma da cosa nasce il titolo: “Mamma, ho perso… l’Aureli!”? Ebbene il fatto è che “l’artista sembra non essere sola sul palco. La sua identità si perde, basta un cambio di parrucca e la scena si illumina del suo talento. Ecco che “Mamma ho perso… l’Aureli” diventa lo slogan divertente, il filo conduttore che unisce i suoi mille volti, che piano piano prendono il sopravvento e come per magia le rubano l’anima e la sua vera identità”.

Il service audio e luci è Primafila di Gianmarco Scarpitta.

Per informazioni, prenotazioni e prevendita è possibile chiamare ai numeri 320.8011864 – 338.2615790 o rivolgersi presso la Pro Loco in via XI Maggio o presso I Viaggi dello Stagnone, in via Dei Mille n. 45. tel. 0923.956105 o anche on line su https://www.liveticket.it/compagniateatralesipario

La rassegna continua gli altri spettacoli:

Domenica 21 aprile alle ore 18,00 il teatro Impero accoglierà i noti comici siciliani Matranga e Minafò in “La maledizione di Yasmine”.

A chiudere il cartellone sarà la messa in scena, in un’unica serata, di tre opere di Luigi Pirandello. L’appuntamento è per sabato 4 maggio alle 21,30 con Corrado Tedeschi e Vito Scarpitta che interpreteranno: “La Morsa”, “La patente” e “L’uomo dal fiore in bocca”. In scena anche: Giuseppe Todaro, Davide Maltese, Francesco Di Bernardo, Enza Giacalone, Serena Tumbarello e Max Vacante.

Per assistere all’intera rassegna è possibile acquistare un abbonamento: prima poltrona 90 euro o seconda poltrona 85 euro + d.p. È inoltre possibile acquistare i biglietti con carta del docente e App 18. Biglietti anche on line su https://www.liveticket.it/compagniateatralesipario