Mascherine Ffp2 made in Sicily: accordo Meccatronica, Sicindustria e Federfarma Palermo

PALERMO – Promuovere nelle farmacie la vendita delle mascherine Ffp2 prodotte dalle imprese siciliane. È questo l’obiettivo dell’accordo che firmeranno domani, sabato 5, alle 10, presso la sede degli industriali in via XX Settembre, 64, a Palermo, i presidenti di Sicindustria, Gregory Bongiorno; del distretto Meccatronica, Antonello Mineo; e di Federfarma Palermo, Roberto Tobia.

All’incontro è stata invitata a partecipare la stampa.

Per accedere è necessario il green pass.