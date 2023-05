Mattia Insolia presenta il suo nuovo romanzo “Cieli in fiamme”

PARTANNA – Domenica 7 maggio, alle ore 18, è in programma a Partanna un’anteprima della Rassegna letteraria estiva “Letture nel chiostro”. Ospite dell’iniziativa, che si svolgerà nell’ex chiesetta di Santa Lucia, sarà uno dei giovani autori più interessanti degli ultimi anni: Mattia Insolia. Classe ’95, nato a Catania, già proposto al Premio Strega con “Gli affamati”, Mattia Insolia ha riportato su carta tutto il malessere di una generazione, quella dei figli, la frustrazione, la rabbia, la fame ma anche i desideri pronti a incendiare i cieli. Domenica l’autore interverrà per presentare il suo nuovo romanzo dal titolo “Cieli in fiamme” pubblicato da Mondadori. Un romanzo potente, in cui la generazione dei figli guarda i genitori e li scopre inadeguati, adolescenti loro stessi, una visione dura ma nient’affatto priva di pietas. Pur così giovane, Insolia ha la determinazione di esplorare la confusione, le contraddizioni, il furore, la vitalità di due generazioni: genitori e figli. Dopo i saluti istituzionali del sindaco Nicolò Catania, dell’assessore alla Cultura Noemi Maggio e della presidente dell’ass. culturale Liber…i Lucrezia Loiacono. L’autore dialogherà con la giornalista Jana Cardinale e con il direttore artistico Filippo Triolo.