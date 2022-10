Max Firreri nuovo presidente della Pro Loco Unpli “Costa di Cusa e delle frazioni”

CAMPOBELLO DI MAZARA – Avvicendamento al vertice della Pro Loco Unpli “Costa di Cusa e delle frazioni” di Campobello di Mazara. Il Direttivo ha eletto nuovo Presidente il giornalista Max Firreri che subentra a Mauro Cudia, diventato ora vicepresidente. Confermati gli altri componenti. il Direttivo con incarico: Valeria Mangiaracina (segretaria), Enza Renda (tesoriera). La Pro Loco a Campobello di Mazara è nata nel 2004 poi nel 2016 ha cambiato nome in “Costa di Cusa”, aggiungendo nella descrizione anche le frazioni di Campobello (Tre Fontane e Torretta Granitola). «Continueremo con un maggiore rilancio per promuovere il nostro territorio – hanno spiegato il Presidente e Vice – dopo la fase critica della pandemia che ha frenato le attività, siamo già in campo per alcune iniziative invernali, con l’occhio attento alla programmazione estiva del prossimo anno. È obiettivo della Pro Loco soprattutto promuovere il territorio e questo lo farà anche utilizzando i moderni canali social e creando sinergie costruttive con enti e partner privati per rafforzare l’incoming turistico». Max Firreri e Mauro Cudia hanno già incontrato il Presidente provinciale Unpli Trapani Maria Scavuzzo.