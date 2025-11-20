Mazara, arresto in esecuzione di provvedimento dell’Autorita’ Giudiziaria

MAZARA DEL VALLO – I Carabinieri della Compagnia di Mazara del Vallo, in esecuzione di un’ordinanza emessa dalla Sezione per il Riesame dei provvedimenti cautelari e reali del Tribunale di Palermo, hanno tratto in arresto un 32enne palermitano.

Il provvedimento è scaturito dalle condotte illecite inerenti lo spaccio di stupefacenti e criminalità organizzata, commesse a Palermo tra il 2019 e il marzo scorso.

L’uomo, residente a Mazara del Vallo dove era già sottoposto agli arresti domiciliari, dopo l’arresto è stato associato alla casa circondariale di Trapani.