Mazara del Vallo: 5 denunce nel week end da parte dei Carabinieri

MAZARA DEL VALLO – I Carabinieri della Compagnia di Mazara del Vallo, durante i servizi di controllo del territorio e della circolazione stradale durante il fine settimana appena trascorso, hanno denunciato 5 persone e segnalato alla Prefettura di Trapani 4 persone trovate in possesso di droga (hashish, crack, marijuana e cocaina) per uso personale. In particolare sono stati fermati e denunciati:

due mazaresi di 45 e 21 anni ed un 31enne salemitano, fermati alla guida delle rispettive autovetture senza patente perché mai conseguita, con recidiva nel biennio;

due mazaresi di 56 e 19 anni che, a seguito di perquisizione personale, sono stati trovati in possesso di coltelli a serramanico di genere vietato.