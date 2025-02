Mazara del Vallo, al via l’ambulatorio pubblico di Medicina dello Sport

MAZARA DEL VALLO – Nasce all’ospedale Abele Ajello di Mazara del Vallo il primo ambulatorio pubblico ospedaliero di Medicina dello Sport della provincia di Trapani. L’ambulatorio, che sarà inaugurato il prossimo mese, è ubicato all’interno dell’Unità operativa UTIC con Cardiologia del presidio sanitario e offrirà servizi mirati per coloro che svolgono attività sportiva in maniera agonistica, ma anche non agonistica. L’ambulatorio si avvarrà dell’apporto di Stefano Saladino, cardiologo in servizio nel reparto e specialista in medicina dello sport.



“Con l’ambulatorio ospedaliero di medicina dello sport – dice il direttore generale dell’Asp Trapani Ferdinando Croce – potenziamo e rendiamo più innovativa l’offerta sanitaria territoriale, attraverso un approccio integrato tra due branche della medicina, che punta non solo a curare ma a prevenire alcune patologie, con un particolare riguardo alla salute cardiovascolare dei giovani atleti e di tutti coloro che praticano attività fisica in modo regolare”.

Dice Michele Gabriele, primario del reparto di Cardiologia dell’Abele Ajello: “Vogliamo offrire una medicina dello sport moderna, in linea con le ultime linee guida nazionali ed internazionali, che vada ben oltre la semplice certificazione per la pratica sportiva agonistica, promuovendo la prevenzione e diffondendo una cultura della salute”.



Le visite per l’ambulatorio di medicina dello sport possono essere prenotate attraverso il CUP, il Centro unico prenotazioni. Importante sottolineare che per i minorenni, la visita per l’idoneità sportiva sarà gratuita, in quanto rientra nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA).

Il direttore generale dell’ASP ha emanato un bando a tempo indeterminato, per un posto di dirigente medico, specialista in Medicina dello sport, per coprire il profilo rimasto vacante dopo il pensionamento dello specialista che operava al Poliambulatorio della Cittadella della Salute di Erice. Le domande andranno presentate entro il prossimo 6 marzo, tramite il sito internet aziendale.