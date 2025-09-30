Mazara del Vallo: Controlli del fine settimana. 4 persone denunciate

MAZARA DEL VALLO – I Carabinieri della Compagnia di Mazara del Vallo, nei giorni scorsi, hanno svolto servizi straordinari finalizzati a incrementare i controlli alla circolazione stradale, nell’ambito di quanto discusso e delineato durante il Comitato Provinciale sull’Ordine e Sicurezza Pubblica presieduto dal Prefetto di Trapani.

I militari dell’Arma, durante i posti di controllo dislocati in varie parti delle città e gli accertamenti su persone sottoposte a misure restrittive, hanno denunciato:

due fratelli di 48 e 52 anni per produzione e detenzione illecita di sostanze stupefacenti in quanto sorpresi a detenere 3 piante di canapa indiana dell’altezza di 1.80 mt;

due giovani del posto di 21 e 25 anni fermati alla guida della propria autovettura con un tasso alcolemico superiore ai limiti consentiti.

Alla Prefettura di Trapani sono stati invece segnalati due soggetti fermati in possesso di sostanza stupefacente per uso personale.