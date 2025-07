Mazara del Vallo: intensificati i controlli. Denunce e sanzioni

MAZARA DEL VALLO – I Carabinieri della Compagnia di Mazara del Vallo, nei giorni scorsi, hanno svolto servizi straordinari finalizzati a incrementare i controlli alla circolazione stradale, nell’ambito di quanto discusso e delineato durante il comitato provinciale sull’Ordine e Sicurezza Pubblica presieduto dal Prefetto di Trapani.

I militari dell’Arma, durante i posti di controllo dislocati in varie parti delle città e gli accertamenti su persone sottoposte a misure restrittive, hanno denunciato:

una donna straniera classe ’88, in atto sottoposta alla misura della detenzione domiciliare, risultata assente al controllo senza giustificato motivo;

un castelvetranese di 48 anni sorpreso a bordo di un’autovettura risultata oggetto di furto, rubata a Palermo i primi giorni del mese in corso. Auto riconsegnata al legittimo proprietario;

Ambito medesimo contesto operativo, congiuntamente alla locale Polizia Municipale e militari E.I., venivano vigilati i luoghi della movida ed eseguiti controlli di carattere amministrativo a 5 esercizi pubblici siti nella località Tre Fontane del comune di Campobello di Mazara, in esito ai quali venivano sanzionati per somministrazione di alimenti e bevande senza Scia e spettacoli e intrattenimenti pubblici senza licenza.