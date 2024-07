Mazara del Vallo: Sorpresi a rubare in un appartamento. Arrestata una coppia di giovani

MAZARA DEL VALLO – I Carabinieri della Compagnia di Mazara del Vallo hanno arrestato due giovani 20enni, entrambi con precedenti di polizia, per furto in abitazione.

I militari dell’Arma, allertati da un cittadino che aveva sentivo rumori provenire dall’appartamento vicino, constatavano la presenza sul posto di attrezzature da lavoro (trapani, pinze e varie chiavi), un condizionatore e un televisore adagiati nei pressi della porta di ingresso, che risultava forzata. Entrati all’interno dell’appartamento sorprendevano la coppia presumibilmente intenta ad asportare il frigorifero, dopo averlo svuotato dei generi alimentari all’interno.

Tratti in arresto, a seguito dell’udienza di convalida, sono stati entrambi sottoposti all’obbligo di presentazione giornaliera alla Polizia Giudiziaria.