Medici di famiglia e gli specialisti di Anestesia e Rianimazione si confrontano con gli Infettivologi per una riflessione sui rischi di una recrudescenza dell’epidemia già prima dell’autunno

ROMA – Mentre assistiamo tra preoccupazione e una nuova consapevolezza per quanto sta accadendo a Pechino, in Pakistan o in Brasile con una curva epidemica che torna pericolosamente a salire, con un occhio attento ai dati italiani, oggi la comunità scientifica degli infettivologi lancia in una conferenza stampa congiunta con medici di famiglia e intensivisti la propria proposta, in vista del webinar del 23 Giugno, prima uscita ufficiale della SIMIT (Società Italiana di Malattie Infettive e Tropicali), dopo i duri mesi di lotta al virus che l’hanno vista in prima linea. A distanza di sei mesi dall’inizio della pandemia da SARS-CoV-2 ancora molti quesiti relativi a questa malattia rimangono da chiarire.

Il webinar SIMIT rappresenta un momento di aggiornamento scientifico, epidemiologico, virologico e clinico sulla COVID-19 in Italia, con un imprescindibile confronto con specialisti di altre branche con cui dialogo e collaborazione sono fondamentali.

“Dopo mesi di impegno profuso in corsia, questa è la prima occasione per gli infettivologi di riunirsi e procedere a una riflessione comune e approfondita sull’ondata epidemica che ha messo a dura prova il nostro Sistema sanitario, evidenziandone anche le qualità strutturali e le capacita reattive – ha dichiarato il Presidente SIMIT Marcello Tavio – Di fronte alla possibilità di una seconda ondata, emerge come determinante il ruolo dei Medici di Medicina Generale come prime sentinelle della salute del cittadino. Un aspetto fondamentale che riguarda i prossimi mesi è quello dei vaccini, per i quali molto probabilmente dovremo fare un piano per la parte anti-influenzale ed un altro per la Covid. I vaccini saranno erogabili in maniera asimmetrica dal punto di vista temporale: il primo a partire da metà settembre, il secondo, attualmente nella fase 3 di sperimentazione, arriverà per l’inizio del 2021”.

Le Unità di Terapia Intensiva sono state tra quelle maggiormente messe a dura prova e che hanno dato una risposta alla pandemia esemplare, ma ad un costo elevatissimo, coinvolgendo (soprattutto nelle Regioni del Nord) tutti i sanitari, specialisti e in formazione (Scuole di Anestesia, Rianimazione, Terapia Intensiva e del Dolore), oltre che Infermieri. Si è dimostrato al mondo intero una grande capacità di riorganizzazione, mettendo allo scoperto alcune fragilità del SSN – errori accumulati negli anni – che adesso devono essere affrontate.