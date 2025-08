MeMA Summertime 2025: 33 eventi, 6 comuni, un’estate di grande musica e spettacolo

TRAPANI – Un cartellone ricchissimo (33 manifestazioni in 6 comuni diversi) quello di “MeMA Summertime 2025”. Una rassegna senza precedenti, sia in termini di contenuti, che di piazze coperte: da Erice a Marsala, da Valderice a Misiliscemi, Favignana e Segesta, pop, jazz, musica antica, musica sinfonica, opera lirica e danza. Insomma, ce n’è ogni giorno e per tutti i gusti.

“Siamo orgogliosi di aver programmato una rassegna estiva che per contenuti, qualità e piazze coperte si qualifica come il cartellone artistico della provincia di Trapani piuttosto che dei singoli comuni – afferma Giovanni De Santis, sovrintendente e direttore artistico di MeMA Mediterranean Music Association. – MeMA Summertime, più che un cartellone artistico, vuol essere espressione di un modello di promozione del territorio, che prende forma mettendo a sistema operatori culturali d’eccellenza, comuni, sponsor privati ed anche i più qualificati artisti dell’Isola, che saranno sui palchi di MeMA Summertime accanto a loro colleghi non siciliani”.

ERICE

Il borgo di Erice si trasforma durante l’estate in uno scenario vivace e ricco di atmosfera, grazie al calendario di appuntamenti previsti dalla rassegna “Summertime 2025” organizzata da MeMA. Ogni angolo del centro storico sarà animato da eventi che spaziano dal Festival Internazionale di Musica Antica alla classica, al jazz, dall’opera lirica alla danza, coinvolgendo artisti di grande prestigio e giovani talenti.

Sabato 2 agosto, il Chiostro dell’Istituto Wigner San Francesco ha fatto da cornice a “La Dirindina”, farsetta per musica di Domenico Scarlatti. La seconda recita è stata per lunedì 4 agosto.

Venerdì 8 agosto, al Teatro Gebel Hamed, il pubblico potrà ascoltare il Meraki Duo, formato da Valerio Ciotoli alla fisarmonica e Debora Pecora al pianoforte, mentre lunedì 11 agosto il Cortile di Palazzo Sales farà da cornice a “Rinaldo”, il dramma per musica di Georg F. Händel, con la regia di Danilo Coppola, la direzione di Andrea Certa e l’esecuzione della MeMA Chamber Orchestra.

La settimana prosegue martedì 12 agosto nei Giardini del Balio con il Gala dell’Opera, che vedrà la partecipazione della MeMA Symphony Orchestra diretta nuovamente da Andrea Certa, mentre lunedì 18 agosto, sempre nei Giardini del Balio, sarà protagonista la grande musica del cinema con “Le più belle colonne sonore dei film”.

Non mancheranno appuntamenti a ingresso libero: martedì 19 agosto, la piazzetta San Giuliano sarà animata dai Foreway 3.0, in una serata all’insegna della musica contemporanea. Gli eventi proseguiranno mercoledì 20 agosto nella Chiesa di Sant’Antonio con il canto di Theresia Bothe e il liuto di Raimondo Mantione, e giovedì 21 agosto, sempre nella stessa chiesa, con Sebastiano Cristaldi al clavicembalo per “Monsignor Riggio e Domenico Scarlatti allo specchio”.

Venerdì 22 agosto, alla Chiesa di San Francesco è in programma “Roma Eterna” con Simone Vallerotonda al liuto, mentre sabato 23 agosto il Cortile di Palazzo Sales sarà teatro di “Stylus Phantasticus” con Monika Toth al violino e i Solisti dell’Orchestra Barocca Siciliana.

Domenica 24 agosto, ancora nel Cortile di Palazzo Sales, andrà in scena “Alessandro Scarlatti alias Il Siciliano”, con la voce del soprano Raffaella Milanesi accompagnata dai Solisti dell’Orchestra Barocca Siciliana. Lunedì 25 agosto, il Cortile ospiterà il concerto finale della Settimana Barocca dell’Orchestra Barocca Siciliana, seguito in serata, dal live del chitarrista Alessandro Panicola nella piazzetta San Giuliano, sempre a ingresso libero.

A chiudere il mese, domenica 31 agosto, al Chiostro dell’Istituto Wigner San Francesco la prima mondiale dell’opera barocca “Amor quando si fugge, allor si trova”, con la direzione di Claudio Astronio, la regia e i costumi di Danilo Coppola e le coreografie di Emiliano Pellisari, realizzate con la No Gravity Theatre.

La programmazione prosegue anche a settembre: martedì 2, nella Chiesa di Sant’Antonio, si esibirà Rubens Rosa, mentre venerdì 5 settembre il Teatro Gebel Hamed aprirà le porte a “Electrica Medievalia Carmina”.

MARSALA

Il calendario della rassegna si è aperto nella città lilybetana martedì 5 agosto, quando il Complesso Monumentale San Pietro ha ospitato il raffinato duo formato da Danilo Rea e Luciano Biondini, con “Cosa sono le nuvole”, una co-produzione MeMA e Associazione Siciliana Amici della Musica di Palermo.

La musica classica sarà protagonista mercoledì 6 agosto, nello stesso scenario, con le celebri composizioni di Wolfgang Amadeus Mozart interpretate dal pianista Federico Genna e dalla MeMA Symphony Orchestra, guidata dal Andrea Certa. Un appuntamento che promette di regalare emozioni autentiche agli amanti della grande musica sinfonica.

Giovedì 7 agosto la scena si sposterà in Piazza della Vittoria, dove il pubblico potrà assistere al concerto di Ermal Meta, uno degli artisti italiani più amati e apprezzati per la sua capacità di unire intensità lirica e spettacolarità nei live. Sul palco Ermal porterà grandi successi oltre ad alcuni brani inediti, tutti resi attraverso chitarra, piano, voce, suoni in un continuo fluire di sperimentazioni sonore.

Sabato 9 agosto, il Complesso Monumentale San Pietro accoglierà il celebre fisarmonicista Richard Galliano, che saprà incantare la platea con le sue atmosfere suggestive e la sua inconfondibile maestria musicale, spaziando tra jazz, chanson francese e classica.

Infine, mercoledì 13 agosto, sempre al Complesso Monumentale San Pietro, andrà in scena “Rinaldo”, il dramma per musica di Georg F. Händel. La regia, le scene, i costumi e le luci saranno affidati a Danilo Coppola, mentre la direzione musicale sarà a cura di Andrea Certa alla guida della MeMA Chamber Orchestra, in una produzione MeMA che unisce grande musica e teatro in un unico, imperdibile evento.

FAVIGNANA

A Favignana, ad aprire la programmazione è stato, venerdì 1 agosto, presso la storica Tonnara Florio, il raffinato concerto del celebre chitarrista Francesco Buzzurro, con ingresso libero per il pubblico.

La musica continuerà mercoledì 6 agosto nella centralissima Piazza Madrice, dove si esibirà la band “City of Lights”.

La rassegna proseguirà fino a venerdì 29 agosto, quando, nuovamente alla Tonnara Florio, sarà protagonista l’Eleonora Tomasino Trio, sempre ad accesso gratuito.

VALDERICE

La rassegna a Valderice ha preso il via mercoledì 30 luglio, con il concerto del Simona Trentacoste Focus Trio, al Molino Excelsior.

Il prossimo appuntamento sarà per domenica 17 agosto, sempre al Molino Excelsior, con l’esibizione del pianista Diego Spitaleri. Una serata dedicata al pianoforte e alle sue infinite sfumature, che offrirà al pubblico un viaggio musicale fatto di eleganza, passione e talento.

MISILISCEMI

Nel ricco programma di MeMA Summertime 2025, spiccano anche due proposte musicali presso l’incantevole Villa Immacolatella di Misiliscemi: martedì 26 agosto alle sarà protagonista il talento chitarristico di Francesco Buzzurro, mentre mercoledì 27 agosto, si terrà “Una serata tra amici”, che vedrà sul palco Giuseppe Milici all’armonica e Aki Spadaro al pianoforte. Entrambi gli eventi promettono momenti di grande musica e condivisione.

SEGESTA

La rassegna si conclude idealmente al Parco Archeologico di Segesta, presso lo straordinario Tempio Dorico, con uno spettacolo di danza, “Inferno” della No Gravity Theatre con le coreografie di Emiliano Pellisari. Appuntamento martedì 2 settembre per un tramonto tra musica e danza in uno dei luoghi più belli del Mediterraneo.

Mema Summentime 2025 è organizzata da MeMA Mediterranean Music Association con il contributo del Ministero della Cultura e della Regione Siciliana – Assessorato Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo, in collaborazione con i comuni di Erice, Valderice, Marsala, Favignana, Calatafimi Segesta, Misiliscemi, il Libero Consorzio Comunale di Trapani, il Goethe Institut, l’Istituto di Cultura Italo Tedesco – Sezione di Trapani, l’Associazione Siciliana Amici della Musica di Palermo, l’Orchestra Barocca Siciliana e sponsor privati.

I biglietti sono acquistabili online sul sito www.memassociation.org oppure direttamente al botteghino un’ora prima dello spettacolo.