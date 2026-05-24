Mercoledì inaugurazione di nuovo pronto soccorso negli ospedali di Trapani e di Castelvetrano

TRAPANI – CASTELVETRANO – Sarà il neo assessore regionale alla Salute Marcello Caruso a inaugurare i nuovi spazi del Pronto soccorso dell’ospedale Sant’Antonio Abate di Trapani e del Pronto soccorso del presidio ospedaliero di Castelvetrano , con camera calda, sala rossa, triage e sala codice vittima di violenza.

Le inaugurazioni si terranno mercoledì prossimo 27 maggio, a Trapani alle ore 16,00 e a Castelvetrano alle 18,00.