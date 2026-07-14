Mese di giugno 2026. Servizi straordinari di prevenzione e controllo del territorio

TRAPANI – Nel mese di giugno 2026, come disposto in sede di Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, d’intesa con i Sindaci del territorio e declinato in ordinanze del Questore, le Forze dell’Ordine hanno posto in essere n. 49 servizi straordinari che hanno riguardato il Capoluogo e i comuni della provincia, con il concorso delle Specialità, delle Polizie locali e del personale dell’Esercito italiano impegnato nell’operazione “Strade sicure”.

Sono stati effettuati n. 5.459 controlli nei confronti di persone sottoposte ad obblighi giudiziari, sono state segnalate n. 34 persone alla Prefettura ai sensi dell’art. 75 dpr 309/90 per uso personale di sostanze stupefacenti e n. 7 persone ai sensi dell’art. 73 dpr 309/90.

Sono state accertate n. 619 violazioni delle norme del Codice della Strada, di cui n. 6 per eccesso di velocità, n. 14 per guida in stato di ebbrezza, n. 6 per guida sotto l’effetto di stupefacenti, n. 79 per circolazione con assicurazione scaduta, n. 17 per uso di apparecchi radiotelefonici alla guida, n. 32 per circolazione senza uso del casco, n. 9 per circolazione senza cinture di sicurezza e n. 123 per circolazione con veicolo senza revisione.

I sequestri amministrativi di veicoli per violazioni sono stati n. 8 per guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, n. 63 per circolazione senza assicurazione e n. 23 per altri motivi.

Nel corso del mese di giugno 2026 sono state impiegate per il controllo di strade e autostrade n. 342 pattuglie che hanno controllato n. 2.628 persone, n. 1.604 veicoli e contestato n. 637 infrazioni.

Sono state ritirate n. 47 patenti di guida e n. 52 carte di circolazione. Sono stati infine decurtati n. 1.151 punti patente.

I conducenti controllati con etilometri e precursori sono stati n. 1.211, di cui n. 4 sanzionati per guida in stato di ebbrezza alcolica e n. 1 conducente denunciato per guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti.

Nel settore del trasporto professionale, sono stati controllati n. 78 veicoli pesanti, accertando n. 50 infrazioni.

L’espletamento di attività di Polizia Giudiziaria sono state denunciate n. 15 persone in stato di libertà.

Gli esercizi pubblici controllati sono stati n. 8: n. 4 agenzie di pratiche auto, di cui n. 3 colpite da sanzioni amministrative; n. 1 e-commerce auto; n.1 agenzia d’affari e n. 2 rivendite auto usate, colpite da sanzione amministrativa, sequestro amministrativo e sequestro penale.

Il Nucleo Ispettorato del Lavoro di Trapani del Comando Carabinieri per la Tutela del Lavoro, nel corso del mese di giugno, ha sottoposto n. 21 aziende a vigilanza/ispezione delle quali n. 13 sono risultate irregolari: n. 4 nell’edilizia, n. 5 nell’industria e n. 4 nel terziario. Cinque persone sono state deferite all’Autorità Giudiziaria, in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro nelle aziende irregolari.

Nei fine settimana sono proseguiti serrati i controlli interforze ad alto impatto, con il concorso di personale della Questura, del Comando Provinciale dei Carabinieri e della Guardia di Finanza e con l’impiego di militari dell’Esercito impegnati nell’operazione “Strade Sicure”, nelle aree della movida dei comuni di Alcamo, Castelvetrano, Castellammare del Golfo, Marsala, Mazara del Vallo e Trapani.

Risultano:

● N. 854 persone identificate (di cui n. 124 con precedenti di polizia e n. 108 extracomunitari);

● N. 319 veicoli controllati;

● N. 41 violazioni al Codice della Strada accertate;

● N. 1 sequestri amministrativi di veicoli;

● N. 1 persone deferite in stato di libertà;

● N. 10 controlli amministrativi;

● N. 8 illeciti contestati a seguito dei controlli amministrativi;

● N. 27 controlli nei confronti di persone sottoposte ad obblighi giudiziari;

● N. 1 segnalazione ex art. 73 DPR 309/1990;

● N. 1 sequestro sostanze stupefacenti (cocaina).

Da n. 21 servizi nei comuni di Trapani, Campobello di Mazara, Castelvetrano, Erice, Marsala, Mazara del Vallo, Salemi e Vita, anche nelle aree della movida e con l’impiego dei militari dell’Esercito “Strade Sicure”, risultano:

● N. 288 controlli su strada;

● N. 48 sanzioni elevate;

● N. 26 persone deferite all’A.G. (di cui n. 1 minore e n. 1 straniero);

● N. 4 persone arrestate;

● N. 9 sequestri (n. 2 armi e sostanze stupefacenti tipo cocaina, hashish, eroina e marijuana)

● N. 5 soggetti segnalati alla Prefettura di Trapani quali assuntori di sostanze stupefacenti.

L’Ufficio Patenti della Prefettura ha emanato complessivamente n. 73 provvedimenti di sospensione, di cui n. 14 ai sensi dell’articolo 186 del Codice della Strada (Guida sotto l’influenza dell’alcool), n. 7 ai sensi dell’articolo 187 del Codice della Strada (Guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti), n. 33 per uso di telefoni o altri apparecchi alla guida, sanzionati ai sensi dell’art. 173, comma 3 bis del Codice della Strada e n. 19 per altre violazioni al Codice della Strada.

Il Nucleo Operativo Tossicodipendenze della Prefettura ha effettuato nel mese di giugno n. 20 colloqui e notificato n. 40 convocazioni, emanando n. 11 provvedimenti sanzionatori e n. 13 formali inviti. Nello stesso mese le segnalazioni sono state n. 54.

Nell’ambito dell’attività amministrativa della Prefettura di Trapani, sono stati emessi n. 3 provvedimenti antimafia di contenuto interdittivo nei settori della ristorazione, di sala giochi e biliardo e di attività di corriere e altre attività postali e sono stati disposti n. 2 accessi ispettivi in cantieri di importanti opere pubbliche nel territorio della provincia: lavori di realizzazione del sistema fognario a Triscina – Frazione di Castelvetrano e lavori di restauro e manutenzione straordinaria di una chiesa di Trapani.

Sono state inserite nella White List n. 26 ditte, tra iscrizioni e rinnovi.

Nel decorso mese di giugno, sono stati emessi n. 7 decreti prefettizi di revoca dell’accoglienza nei confronti di immigrati, per allontanamento.

Con riferimento al contenuto della direttiva del Ministero dell’Interno in merito ai controlli di sicurezza di pubblici esercizi e delle attività di intrattenimento e di pubblico spettacolo, si è effettuato un controllo presso un’attività di ristorazione nel comune di Castellammare del Golfo. Il controllo è stato effettuato da personale del locale Commissariato di P.S., del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, della locale Polizia Municipale, del SIAN (Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione) dell’ASP e del Comando Provinciale della Guardia di Finanza.

Personale dell’ASP – Servizio SIAN ha rilevato alcune irregolarità in ambito igienico-sanitario, il personale dei Vigili del Fuoco ha riscontrato la necessità di un potenziamento dell’illuminazione di sicurezza, di estintori e di segnaletica di sicurezza.

Nel periodo di riferimento la Capitaneria di Porto di Trapani ha effettuato 975 controlli (in particolare n. 218 nel diporto nautico, n. 164 nel traffico marittimo, n. 142 sul demanio marittimo e n. 103 negli stabilimenti balneari), elevando n. 84 verbali amministrativi.

Nell’ambito del Compartimento Marittimo di Trapani, sotto il coordinamento del 12° M.R.S.C. di Palermo sono state effettuati n. 7 eventi S.A.R. e n. 14 persone sono state soccorse.

La Capitaneria di Porto di Mazara del Vallo ha effettuato n. 93 controlli con n. 16 violazioni contestate per navigazione in acque riservate alla balneazione, mancanza servizio di assistenza e salvataggio, mancanza dotazioni di bordo unità da diporto e mancanza copertura assicurativa.