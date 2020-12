PALERMO – Si svolgerà oggi pomeriggio (4 dicembre) alle 18 in streaming la presentazione del volume “Mi prendo il mondo ovunque sia“, autobiografia di Letizia Battaglia edita da Einaudi.

La presentazione sarà fatta, oltre che da Letizia Battaglia, dalla coautrice Sabrina Pisu, dal giornalista Roberto Ippolito e da Leoluca Orlando.

In questo libro Letizia Battaglia, la fotogiornalista italiana più famosa e premiata al mondo, racconta per la prima volta in prima persona e senza censure la sua vita di fotografa e donna. Un libro profondo, sincero e appassionante, in cui la sua storia personale s’interseca con la Storia di Palermo, insanguinata negli anni Ottanta da una feroce guerra di mafia. Sabrina Pisu, coautrice del volume, ricostruisce in forma saggistica gli scenari sociali e politici in cui si inserisce, avendo un ruolo di primo piano, la storia della grande fotoreporter, coraggiosa testimone in prima linea.