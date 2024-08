Miccichè non fa più parte del Gruppo parlamentare di Forza Italia all’ARS né ha rinnovato l’adesione al partito per l’anno in corso

PALERMO – “Nell’augurare all’onorevole Gianfranco Miccichè una proficua prosecuzione della propria esperienza parlamentare, con riferimento alle notizie apprese dalla stampa circa la sua adesione al gruppo parlamentare del Movimento per le Autonomie, si ritiene opportuno sottolineare che già da tempo l’onorevole Miccichè non fa più parte del Gruppo parlamentare di Forza Italia all’ARS e che ad oggi non risulta abbia rinnovato la propria adesione al partito per l’anno in corso”.

La precisazione viene dalla Segreteria regionale di Forza Italia a seguito delle notizie riportate oggi (12 agosto) dalla stampa.