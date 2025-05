Migliaia in piazza Verdi per orientamento e ricerca del candidato migliore con tecniche innovative di screening

PALERMO – Come un fiume in piena che rompe gli argini,

ieri (9 maggio) quasi duemila fra studenti universitari e degli istituti superiori

hanno invaso piazza Verdi a Palermo per partecipare alla tappa del tour

itinerante “Il lavoro viaggia con noi” della Fondazione consulenti per

il lavoro e dell’Ordine dei consulenti del lavoro di Palermo, impegnando

oltre ogni previsione i 35 tra consulenti del lavoro ed esperti della

Fondazione, che hanno somministrato a tutti i servizi di informazione,

orientamento e formazione, nonché i 14 funzionari del Centro per

l’impiego che hanno gestito le prese in carico.

Nell’afflusso costante durato l’intera mattina si sono aggiunti i circa

800 giovani che avevano inviato i loro curricula e che hanno incontrato

i responsabili delle Risorse umane di sette aziende per sottoporsi al

recruiting day (giorno della ricerca del candidato migliore con tecniche innovative di screening).

L’evento, seguito dalla diretta di Radio Italia, ha visto la partecipazione dell’assessora regionale al Lavoro, Nuccia Albano, che ha

fornito l’aggiornamento sul bando da 40 milioni pubblicato a settembre

per assunzioni agevolate a tempo indeterminato: “Abbiamo ricevuto

richieste per oltre 2mila inserimenti, i fondi disponibili coprono un

migliaio di posti, stiamo aggiungendo altri 42 milioni per finanziare

tutte le assunzioni”.

Reduce da vari recruiting day organizzati dall’assessora Albano, il

direttore del Centro per l’’impiego di Palermo, Giovanni Vindigni, ha

anticipato che “sono stati finalizzati 350 inserimenti di personale nel

settore turistico alberghiero, 30 di ipovedenti in pubbliche

amministrazioni e 100 di disabili in aziende private”.