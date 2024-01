Minacce e percosse. Le toglie anche il cellulare e la patente. Provvedimento per un 25enne

TRAPANI – I Carabinieri della Stazione di Trapani hanno sottoposto alla misura del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla ex compagna con braccialetto elettronico anti stalking, un pregiudicato trapanese classe 1998.

A seguito della denuncia presentata dalla donna riguardante una serie di maltrattamenti subiti nel tempo, i Carabinieri hanno potuto documentare condotte illecite consistite in reiterate percosse, minacce di morte, sottrazione del cellulare e della patente di guida, nonché il danneggiamento dell’autovettura.

L’Autorità Giudiziaria, condividendo pienamente con le risultanze investigative dei militari dell’Arma, ha emesso l’odierno provvedimento che è stato subito messo in atto.