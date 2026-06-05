MAZARA DEL VALLO – Si è concluso domenica 31 maggio 2026 il mini campo di chiusura anno comunitario 2025-26 della comunità Germoglio di Speranza del Movimento Fede e Luce A.P.S.-

Il campo si è svolto presso l’Oasi di Spiritualità Maria Bambina di Rampinzeri – Santa Ninfa, da dove lo scorso 26 ottobre 2025 la comunità Germoglio di Speranza aveva iniziato il cammino annuale.

Dal titolo “Il Faro della Speranza” il campo ha cercato attraverso la condivisione, le

testimonianze, la preghiera i giochi e le attività di ridare speranza a tutte le persone che in quest’anno hanno attraversato momenti bui.

Il campo è stato strutturato in 3 parti formate ognuna da una storia di speranza, da riflessioni individuali e da momenti di preghiera collettiva.

Molto toccanti sono state le riflessioni e testimonianze individuali. È emerso che non è facile parlare, aprirsi sui propri scoraggiamenti. Tanti non ne parlano per non soffrirne ancora. Ma alla fine tutti hanno dichiarato che solo grazie agli amici e alle persone che ti stanno accanto giornalmente riesci a superare traumi che da soli difficilmente si riuscirebbe a superare.

Durante i tre giorni del campo i ragazzi sono stati impegnati in giochi e attività ludiche. La realizzazione del piccolo faro, che poi ognuno ha portato a casa e che potrà accendere ogni volta che si sentirà al buio, è stato un momento di aggregazione sia per ragazzi ma anche per amici e genitori.

Il sabato sera si è condivisa una grigliata con gli amici dell’Azione Cattolica

Parrocchiale. Anche questo è stato un bel momento di condivisione fraterna tra diverse realtà della parrocchia.

Il campo si è concluso domenica 31 festa della SS. Trinità con la partecipazione alla Messa celebrata, all’interno della cappella dedicata a Maria Bambina, dal nostro parroco e assistente spirituale don Giuseppe Lupo.