SANTA NINFA – E’ iniziato ieri (29 maggio) e si concluderà domani il mini campo di chiusura anno comunitario 2025-26 della comunità Germoglio di Speranza del Movimento Fede e Luce A.P.S.-

Il campo si svolge dal 29 al 31 maggio 2026 presso l’Oasi di Spiritualità Maria Bambina di Rampinzeri – Santa Ninfa. Dal titolo “Il Faro della Speranza” il campo ha lo scopo di ridare speranza a tutte le persone che in quest’anno hanno attraversato momenti bui dove non riuscivano a vedere la luce del faro in mezzo al mare in tempesta.

Condivisione, testimonianze, preghiera, giochi, attività riempiranno le ore di questo fine settimana immersi in mezzo alla natura dell’Oasi di Rampinzeri. Sarà un modo diverso per fare l’analisi sull’andamento di questo anno comunitario che è alla fine. Un bilancio del cammino, positivo oppure negativo, ma che comunque è un cammino che la comunità ha vissuto con le proprie forze e con la speranza sempre accesa nei propri cuori.