Ministri straordinari Comunione, percorso di formazione

MAZARA DEL VALLO – Un percorso di formazione per i ministri straordinari della Comunione è stato organizzato dall’Ufficio liturgico diocesano e dall’Ufficio diocesano per la pastorale della salute. La formazione è rivolta sia ai ministri che hanno già ricevuto il mandato sia a coloro che si preparano a riceverlo per la prima volta. Il percorso prevede 4 incontri per i nuovi ministri da istituire (di cui due insieme a quanti esercitano il ministero) e 2 incontri per i ministri già istituiti (insieme ai ministri da istituire). Questo il calendario degli incontri che si terranno in Seminario vescovile, dalle ore 16 alle 18. Il primo incontro si è tenuto mercoledì 14 gennaio 2026, sul tema “Il ministero della consolazione”, con don Antonino Favata, direttore dell’Ufficio diocesano per la pastorale della salute (incontro per nuovi e già istituiti ministri). Mercoledì 21 gennaio l’altro incontro sul tema “Il ministro della Comunione: persona a servizio nella Chiesa e per la Chiesa”, con don Marco Laudicina, condirettore dell’Ufficio liturgico diocesano (incontro riservato ai nuovi ministri). Lo scorso mercoledì 28 gennaio si è tenuto l’incontro sul tema “La dimensione psicologica del malato”, con Maria Luisa Lisma (incontro per tutti). Mercoledì 4 febbraio, disposizioni diocesane e rito per la distribuzione della Comunione presso la casa del malato, con don Daniele La Porta, condirettore dell’Ufficio liturgico diocesano (incontro riservato ai nuovi ministri). Mercoledì 11 febbraio, Giornata mondiale del malato e memoria di Maria di Lourdes: ore 16, raduno presso l’ospedale “Abele Aiello”, riflessione sul Messaggio di Papa Leone XIV e avvio della processione verso la Basilica Cattedrale; ore 18, solenne concelebrazione presieduta dal Vescovo e istituzione dei nuovi ministri straordinari della Comunione e rinnovo del mandato per i ministri gia’ istituiti.