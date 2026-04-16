Miracolo…asfaltata la via Mazzini di Partanna

PARTANNA – Si deve per forza gridare al miracolo perché stamattina (16 aprile 2026) è stata definitivamente asfaltata come non mai la centrale via Mazzini di Partanna che collega snellamente il centro storico all’autostrada ed alle strade che portano a Castelvetrano e nei centri vicini. Nella via Mazzini si era aperta una buca a fine ottobre 2025, buca che a poco a poco si è allargata al punto da diventare serio pericolo con conseguente chiusura al traffico della strada ed inevitabile appesantimento degli automobilisti pendolari costretti a fare un giro più lungo per raggiungere il posto di lavoro. Per tanti mesi è sembrato che la buca, che si allargava continuamente, dovesse essere lasciata così com’era e diventare un simbolo della città. Poi è avvenuto il miracolo, qualcosa negli ultimi mesi ha cominciato a muoversi fino all’epilogo di oggi.

Com’era la buca il 10 novembre 2025