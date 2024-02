Miss Sanremo Vip 2024″: la nuova reginetta è la quindicenne marsalese Alice Genna

MARSALA – Riconoscimento speciale per Alice Genna, quindicenne studentessa marsalese che Sabato scorso (10 febbraio) a Sanremo in occasione degli Eventi Collaterali Sanremesi ha trionfato nel concorso di bellezza organizzato da Accademia Italia Film Vip Tour del Principe dei Cavalieri Gaudenzi, aggiudicandosi il pass nel “mondo della moda, del cinema e dello spettacolo”. L’evento, svoltosi presso il “Villaggio del Festival 2024 a Villa Ormond a Sanremo”, ha compreso anche un “flash mob delle partecipanti per dire stop alla violenza di genere e ai femminicidi”, con una particolare attenzione alla condizione delle donne iraniane che, per Amnesty International, sono vittime di un’oppressione sempre più intensa.

La vincitrice marsalese ha ottenuto il pass per la partecipazione a Fiuggi Expò 2024 che si terrà a Giugno e di conseguenza alla “Special Vip” finale del concorso nazionale per aspiranti modelle e attrici che si svolgerà ad Ottobre nella Città del Gattopardo a Santa Margherita di Belice in occasione del Ficodindia Fest 2024. Riconoscimenti Speciali anche per le altre partecipanti alle categorie preposte vip: “Miss Sanremo Lady Maria Teresa Caputo”, Miss Sanremo Over Giuseppina Fucà, Un Volto X Sanremo Miss Elisa Asya, Un Volto X Sanremo Lady Miss Nicoletta Pellegrino, riconoscimento per la Mascotte Sanremo 2024 Domenico Ravidà e per Mister Sanremo 2024 Samuele Caputo, tutti vincitori di categoria di Accademia Italia Film Vip Tour del Principe dei Cavalieri Gaudenzi.