Missionari martiri, da venerdì 20 veglie di preghiera nelle foranie

MAZARA DEL VALLO – A partire da venerdì 20 marzo, ore 21, nella parrocchia Maria Ss. Ausiliatrice di Petrosino (per la forania di Marsala), inizia il ciclo di 4 Veglie per i missionari martiri che si terranno nelle foranie del territorio diocesano su iniziativa dell’Ufficio diocesano missionario. Il secondo incontro (forania di Castelvetrano-Campobello di Mazara) si terrà sabato 21 marzo, ore 21, nella parrocchia Sacro Cuore di Maria di Marinella di Selinunte. Il terzo incontro (foranie di Salemi e Partanna) si terrà martedì 24 marzo, ore 21, chiesa madre di Santa Ninfa. Quarto incontro (forania di Mazara del Vallo), lunedì 23 marzo, ore 21, parrocchia Cristo Re di Mazara del Vallo.