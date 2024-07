Misure penali di comunità e lavori di pubblica utilità: un evento partecipativo al Complesso San Pietro di Marsala

MARSALA – Si svolgerà martedì 9 luglio 2024 dalle ore 16.00 al Complesso Monumentale San Pietro di Marsala l’incontro dal tema Misure penali di comunità e lavori di pubblica utilità: spazi dialogici organizzato dall’Ufficio Locale di Esecuzione Penale Esterna di Trapani – Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità in collaborazione con STEP – Strategic Team of Planning.

L’evento, che prevede un confronto partecipativo con il pubblico presente, secondo la modalità Open Space Technology, ha l’obiettivo di informare, diffondere, far conoscere al territorio la specificità dei Lavori di Pubblica Utilità e promuovere la diffusione dei percorsi di legalità come crescita responsabile di tutta la cittadinanza locale.

Con DM 26 marzo 2021 “Norme per la determinazione delle modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità applicato in base all’art. 54, c. 6 del d.lgs. 274/2000”, il Ministero della Giustizia ha determinato le modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità, consistente nell’attività non retribuita a favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale o di volontariato. Gli ambiti di intervento riguardano la tutela del patrimonio ambientale e culturale, l’erogazione di servizi in favore di soggetti fragili; la Protezione Civile e la salvaguardia dell’ambiente.

Nella sessione plenaria dopo i contributi istituzionali da parte di Autorità e Istituzioni, interverranno Giuseppe Spada, Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Marsala; Rosanna Provenzano, Direttore ULEPE; Alessandra Camassa, Presidente del Tribunale di Marsala; Salvatore Inguì, Referente provinciale di Libera – Associazioni, nomi e numeri contro le mafie; Emanuele Ricifari, Dirigente generale di pubblica sicurezza.

Seguiranno tre sessioni tematiche svolte in contemporanea con l’obiettivo di fare rete nel territorio e di raccogliere contributi e spunti utili per la costituzione di una giustizia di comunità partecipata e generativa, in grado di creare valore da percorsi riparativi, di reintegrazione e inclusione sociale.