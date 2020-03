Pubblichiamo qui di seguito la mozione dei consiglieri comunali di Cambia Partanna sulla richiesta di misure relative all’emergenza Coronavirus.

Mozione sulle misure urgenti di sostegno a famiglie, aziende, imprese e professionisti relative all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

In data 11 marzo 2020, noi sottoscritti Consiglieri Comunali Battaglia Valeria, Bianco Maria, Crinelli Francesco e Traina Davide, facenti parte del gruppo “Cambia Partanna”, abbiamo provveduto a presentare una mozione riguardante l’attuazione di misure urgenti e concrete in favore di famiglie, aziende, imprese e professionisti, danneggiate a causa delle problematiche derivanti dall’emergenza epidemiologica da COVID19 (Coronavirus). La mozione prevede tre semplici punti: • modificare il “Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI)”, in modo che i termini per il pagamento delle rate possano essere posticipati al verificarsi di circostanze di emergenza o situazioni particolari; • costituire una commissione speciale, composta da consiglieri comunali che lavorerebbero a titolo completamente gratuito, avente come oggetto la valutazione e lo studio di tutte le problematiche connesse all’emergenza Covid-19 a livello locale; • valutare la possibilità di ridurre i tributi locali per le utenze domestiche e non (es. TOSAP, IMU, TASI, TARI) per il periodo dell’emergenza e fino alla normale ripresa delle attività lavorative. Ribadendo la nostra disponibilità ad operare sempre e comunque per il bene della cittadinanza, invitiamo l’amministrazione comunale ad aprire occasioni di confronto su questa nostra proposta, che va decisamente incontro alle esigenze dei partannesi. È il momento che come politica locale ci assumiamo le nostre responsabilità, facendo i passi in avanti necessari per alleviare le difficoltà dei cittadini in un periodo tanto complesso. Partanna, 12/03/2020 I Consiglieri Comunali

I sottoscritti Consiglieri Comunali Battaglia Valeria, Bianco Maria, Crinelli Francesco e Traina Davide,