Mobilità virtuale Erasmus alla Nosengo di Petrosino con il Progetto Erasmus Ka2+ B.U.O.N.A.

PETROSINO – Dal 06 al 10 giugno 2022, nell’ambito del quarto incontro internazionale del progetto Erasmus plus azione KA2+ B.U.O.N.A. “Fighting Cyber bullying with some Blue, Used, Old and New Actions”, 9 alunni della scuola secondaria di 1° grado dell’Istituto Comprensivo “Gesualdo Nosengo” di Petrosino, le docenti Simona Marino e Giusy Aiello (referenti del progetto) e Felicetti Yuri sono stati impegnati nella mobilità virtuale in Polonia organizzata dalla scuola Szkoła Podstawowa nr 159 Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej di Cracovia.

Il progetto di mobilità internazionale è frutto del partenariato strategico guidato dalla scuola “Gesualdo Nosengo” di Petrosino, e che coinvolge altri tre istituti scolastici europei: Agrupamento de Escolas do Viso di Porto (Portogallo), Ozel Izmir Oguzhan Ozkaya Ortaokulu di Guzelbahce/ Yelki (Turchia) e l’I.S. Giovanni XXIII Cosentino di Marsala.

Studenti e docenti si sono confrontati sull’uso consapevole di Internet e dei social networks con i rappresentanti degli altri Paesi coinvolti. Numerose e coinvolgenti le esperienze e le attività effettuate nel corso della settimana: attività di accoglienza, visita virtuale della scuola ospitante e della città di Cracovia; presentazione virtuale delle scuole e delle tradizioni culturali, folkloriche e culinarie dei Paesi convolti. In diversi workshops gli alunni si sono confrontati sulle cause e sugli effetti legali del cyberbullismo, anche con il coinvolgimento di personale esperto, e hanno proiettato un video da loro realizzato sull’argomento. Si è fatto ricorso alla bacheca virtuale Padlet e sono stati creati e presentati digitalmente dei cartelloni.

I docenti sono stati coinvolti nelle breakrooms di Zoom in discussioni sul ruolo svolto dalla scuola e dai genitori nelle azioni di prevenzione e lotta al fenomeno del cyberbullismo e hanno guidato gli alunni nella realizzazione di ogni singolo lavoro.