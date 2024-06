“Moda a bordo piscina”: al Circolo del tennis di Palermo mercoledì sfileranno fashion, sport e inclusione

PALERMO – Si svolgerà mercoledì, 26 giugno, alle ore 20,00 la terza edizione del defilé benefico “Moda a Bordo Piscina” organizzato dal Circolo del Tennis di Palermo, voluto dal presidente Giorgio Lo Cascio, coordinato dalla deputata agli eventi Anna Petronio e organizzata da Marzia Di Gaetano. A condurre la serata sarà la giornalista Licia Raimondi. Ingresso gratuito su invito ritirabile presso la segreteria del Circolo o presso le aziende in passerella.

Sfileranno le socie e i soci del Circolo. Mamme, figlie, papà e bambini, tutti insieme per un momento di comunione tra gli iscritti ma anche di sport e inclusione. Durante l’evento, infatti, saranno consegnate una targa a Roberta Cascio, delegata regionale Fisdir Sicilia, Federazione Italiana Sport Paralimpici degli Intellettivo Relazionali e vicepresidente CIP Sicilia, il comitato italiano paralimpico e a Davide Migliore, cintura nera II° dan di Judo, Fisdir e Fijlkam, al campionato del mondo SUDS del “Trisome Games 2024” le olimpiadi per atleti down. Presente l’allenatore Giosuè Giglio, responsabile del Sud Italia del settore judo Fisdir e tecnico della Nazionale italiana di judo e il campione italiano di judo Cristiano Grimaudo. Nel 2022 madrine di “Moda a bordo piscina” furono le tenniste del Circolo del Tennis di Palermo Giorgia Pedone, oggi tra le prime 300 tenniste al mondo, e Virginia Ferrara.

La proposta moda sarà quelle delle aziende siciliane Ma.Dì Creazioni di Marzia Di Gaetano, Giù per terra di Anna Vilardi di Alcamo, Ottica Focus di Castellammare del Golfo di Calogero Corbo, Tecnica Sport. Sponsor dell’evento Mortillaro, Borzì Viaggi e Palazzo Sovrana di via Bara all’Olivella. Regia di Vivia Cascio e back stage di Francesca Uva. Parrucco, Blanco Salon di Francesco Tomasello in via Alfieri, 1. Musica del dj Marco La Licata, New Service Palermo e fotografo ufficiale Massimo Ragusa.