Moda e inclusione: Terrasini Fashion Night celebra la diversità con le star della danza Kledi e Anbeta e Nathaly Caldonazzo

TERRASINI – Oggi, Giovedì 21 luglio, dalle ore 21, a Piazza Duomo, consegna del premio Sicily Fashion Night a personaggi della moda e della cultura.

La seconda edizione della Terrasini Fashion Night, sfilata di moda e spettacolo per promuovere l’artigianato, la cultura e il territorio siciliano, prenderà il via alle ore 21.00 di oggi, giovedì 21 luglio nella piazza del Duomo, con una passerella inclusiva e star televisive. Realizzata da Rosi De Simone Eventi in collaborazione con il Comune di Terrasini, è inserita nel calendario Terrasini Love Summer 2022, e vanta il patrocinio della Regione Siciliana, assessorato ai Beni Culturali e dell’Identità Siciliana. Presenti il sindaco Giosuè Maniaci e l’assessore Alberto Samonà. L’evento è gratuito ed aperto al pubblico.

Alla conduzione Nathaly Caldonazzo, prima donna del Bagaglino negli anni 2000 e protagonista dell’ultima edizione del Grande Fratello e prima ancora dell’Isola dei Famosi e di Temptation Island. Ospiti d’onore il ballerino Kledi Kadiu e la collega Anbeta Toromani, noti al grande pubblico per la lunga collaborazione con il più longevo talent show, Amici di Maria De Filippi, che si esibiranno dal vivo. Accanto a loro Umberto Salamone, modello, ex Carramba Boy e conduttore Rai, nella veste di co-conduttore. Musiche di Mauriziotto dj.