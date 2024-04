Molteplici i risultati positivi dei portacolori della scuderia Ro racing nelle gare disputate nel fine settimana

ERICE – Nell’ultimo weekend, fittissimo di impegni, non poche sono state le note positive per gli sportivi e i supporters della scuderia RO racing di Cianciana.

In Sicilia, la sessantaseiesima Monte Erice, ha aperto il nuovo Campionato Italiano Supersalita. La gara in provincia di Trapani era valida anche per il CIVM e per il Campionato Italiano Velocità in Salita per Auto Storiche. Nella sfida dello splendido paesino siciliano, Fabrizio Ferrauto, con una Peugeot 106 ha concluso al quarto posto della classe NS1.6, Calogero Bellavia, con una Peugeot 106, è giunto settimo della RS1.6, Davide Gravina, con una Peugeot 106, ha centrato la seconda posizione di Gruppo RS1.4 PLUS, Andrea Currenti, con una Peugeot 106, ha siglato la seconda posizione del Gruppo RS1.6 PLUS (aspirate), Massimo Musso, con una Renault Clio Sport RS2.0 PLUS, ha centrato la piazza d’onore nella sua categoria, Francesco Beninati, con una Peugeot 106, è giunto secondo di classe, Matteo Gabrielli, con una Peugeot 308 TCR, ha chiuso le sue fatiche al quinto posto di classe, Gabry Driver, con una Porsche 991 GTS, ha fatto segnare un buon esordio nella categoria, regalandosi l’ottava posizione di Gruppo. Il pluricampione italiano di specialità, Lucio Peruggini, con la sua inseparabile Ferrari 488 Challenge Evo GT SUPERCUP, ha iniziato alla grande la rincorsa a un nuovo titolo nazionale imponendosi nel Gruppo. Tra i Prototipi, Antonino Di Matteo, con una Formula Gloria C8 Suzuki E2SS, ha concluso al quattordicesimo posto di classe e Michele Puglisi con un’Osella 1600, si è piazzato al decimo posto della generale nell’unica manche disputata e quindi, nonostante la bella prestazione parziale, non risulta classificato al termine. Tra le storiche Bernardo Benenati ha concluso al quarto posto della classe T1600 del Terzo Raggruppamento.

Allo slalom siciliano di San Biagio Platani, in provincia di Agrigento, Ivan Brusca, in gara con una Peugeot 106, ha vinto la classe A1600 e ha concluso al quinto posto della generale, Giuseppe Montana, con una Citroen Saxo, si è piazzato al decimo posto della generale e si è imposto nella classe A1600, Carmelo Callari con una Peugeot 106 XSI ha concluso al secondo posto della classe A 1400.