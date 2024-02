Monreale, I Mulini della Valle dell’Oreto: conferenza e Trekking urbano

MONREALE – Promosso da BCsicilia, Comune di Monreale, Forum contratto Fiume Oreto, Circolo di Cultura Italia, si terrà sabato 24 febbraio 2024 ore 17.00, presso il Circolo Cultura Italia, in Piazza Vittorio Emanuele a Monreale, la conferenza “I Mulini della Valle dell’Oreto Emergenze di archeologia industriale e beni etno-antropologici”. Dopo i saluti istituzionali e l’introduzione di Romina Lo Piccolo, Presidente di BCsicilia di Monreale, sono previsti le relazioni di Giuseppe Castellese, che parlerà su “L’uso delle acque e l’insediamento umano nella valle dell’Oreto”, Rosario Favitta, che relazionerà su “Dalla ‘prisa’ o ‘lavaturi’: il funzionamento del mulino grazie alla forza motrice dell’acqua”, Ernesta Morabito che relazionerà su “Il paesaggio del fiume Oreto ieri e oggi”, ed infine Francesco Liotti proporrà una riflessione su: “Il recupero dei mulini storici all’interno del Contratto di Fiume e di Costa dell’Oreto”. Conclusioni di Alfonso Lo Cascio, Presidente regionale di BCsicilia.

L’iniziativa, che si inquadra nel processo di indagine e conoscenza del territorio portato avanti dall’associazione, nasce dalla necessità di recuperare la memoria dei “luoghi” per potenziare il senso di consapevolezza verso la tutela delle rilevanti risorse territoriali e di conseguenza ristabilire quelle connessioni, prima esistenti, tra l’abitato ed il suo hinterland. Il tema individuato ha infatti l’obiettivo di puntare una luce su questi grandi manufatti, realizzati in un luogo e in un tempo di grande armonia tra uomo e natura: infatti, perfettamente integrati nel contesto paesaggistico del territorio, i mulini ad acqua restano i simboli architettonici di un’antica realtà rurale nonchè la testimonianza della produttività agricola siciliana.

Il giorno successivo, domenica 25 febbraio, è invece in programma un Trekking urbano alla scoperta dei Mulini della Sabbùcia. Appuntamento alle ore 9,30 presso la piazza di Aquino. Partenza alle 9.45 e ritorno previsto entro le ore 12.00 sempre presso la piazza di Aquino.

La visita sarà guidata da Giuseppe Castellese e Andrea Arcangelo per conto di BCsicilia di Monreale. Il percorso è di circa 6 Km (tutti su strada tranne 300 m su sentiero) con un dislivello positivo e negativo di circa 90 m. Partendo dalla Cartiera Grande e proseguendo per la vecchia cartiera, il trekking consentirà ai partecipanti di apprezzare tratti di “saia”, su arcate e altri in trincea, ed alcuni punti di “prisa”, tutti elementi costituenti il sistema dei mulini ad acqua. Si consiglia abbigliamento comodo, scarpe da trekking o da ginnastica e riserva d’acqua.

