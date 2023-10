Monreale, nasce la Sezione di BCsicilia

MONREALE – Nasce a Monreale la Sezione di BCsicilia, l’Associazione a carattere regionale che si occupa di salvaguardia e valorizzazione dei beni culturali e ambientali. Nella prima assemblea della nuova Sede è stato scelto il Consiglio Direttivo. Presidente del gruppo cittadino è stata eletta all’unanimità Romina Lo Piccolo, Vice Presidente Biagio Cigno, Segretario Benedetto Rossi, Economo è stato invece nominato Marco Abbate, mentre Maria Modica sarà la Responsabile della Comunicazione. All’incontro era presente il Presidente regionale di BCsicilia Alfonso Lo Cascio.

La nuova Sede locale ha in programma, in sinergia con enti locali, istituzioni scolastiche e realtà associative di Monreale, la realizzazione di itinerari naturalistici, allo scopo di sensibilizzare alla salvaguardia del patrimonio ambientale, il recupero delle antiche tradizioni in cui affondano le radici della memoria del luogo, inoltre, al fine di far conoscere la storia del territorio, momenti di studio nel settore archeologico, con particolare riferimento alle emergenze di epoca preistorica e medievale, la promozione di percorsi dedicati a beni architettonici e a collezioni artistiche, la riscoperta di eredità musicali e presentazioni editoriali.

Il gruppo è raggiungibile tramite tel. 347.1762957, email monreale @bcsicilia.it, oppure alla pagina facebook BCsicilia Monreale.

Nella foto, soci BCsicilia di Monreale (al centro la Presidente Romina Lo Piccolo).