Morte Sergio Flaccovio. Patrizia Di Dio: “La citta’ perde un punto di riferimento prezioso”

PALERMO – La presidente di Confcommercio Palermo, Patrizia Di Dio, ricorda con stima e gratitudine la figura di Sergio Flaccovio, l’editore libraio scomparso nelle scorse ore. “La nostra città perde un punto di riferimento prezioso: per la cultura, per l’imprenditoria illuminata e di qualità, per tutto ciò che insieme ai suoi familiari ha saputo donare con discrezione e competenza. Un’eredità importante, costruita insieme al papà Fausto, a Francesco e oggi portata avanti da Giuseppe: una famiglia che con la sua attività culturale e imprenditoriale è considerata di rilievo nella storia dell’editoria siciliana e che ha saputo essere pilastro della vita culturale siciliana e fucina di talenti emergenti, grazie a un dialogo costante tra generazioni, mediato dai libri e dalla passione per la conoscenza”.