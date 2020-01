Mostra fotografica su “Rita Levi Montalcini, il cuore Nobel delle Donne”

ROMA – Il 24 gennaio (e fino al 31 Gennaio 2020) alle 18.30 sarà inaugurata nella sede di Spazio5 in Via Crescenzio 99/d a Roma una mostra fotografica dal titolo “Rita Levi Montalcini, il cuore Nobel delle Donne”, dedicata a Rita Levi Montalcini, una delle più grandi scienziate del XX secolo, a cui recentemente è stata […]

ROMA – Il 24 gennaio (e fino al 31 Gennaio 2020) alle 18.30 sarà inaugurata nella sede di Spazio5 in Via Crescenzio 99/d a Roma una mostra fotografica dal titolo “Rita Levi Montalcini, il cuore Nobel delle Donne”, dedicata a Rita Levi Montalcini, una delle più grandi scienziate del XX secolo, a cui recentemente è stata intestato l’Istituto Comprensivo di Partanna ex Vittorio Amedeo di Savoia Aosta.

Rita Levi Montalcini è stata l’unica italiana a essere stata insignita nel 1986 del Premio Nobel per la Medicina e la Fisiologia e la prima donna a essere stata ammessa all’Accademia Pontificia.

Saranno esposte oltre 40 immagini della scienziata ritratta dal fotografo Maurizio Riccardi in varie occasioni, nella sua casa e tra i suoi ricordi, durante i numerosi eventi organizzati per festeggiare il traguardo dei suoi 100 anni, fino alle foto proiettate sul Colosseo il 31 dicembre del 2012, il giorno dopo la sua scomparsa.