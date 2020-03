MARSALA – La mostra personale dell’artista Giovanni Proietto dal titolo “Nel giardino dei limoni”, a cura di Gianna Panicola, organizzata e coordinata da Nello Basili, media partner Officine delle Arti di Agrigento, sarà inaugurata venerdì 6 marzo 2020, alle ore 18.00, presso la sala Giovanni Cavarretta del Convento del Carmine, sede dell’Ente Mostra di Pittura Contemporanea Città di Marsala.

“E’ un bisogno dell’uomo – scrive la curatrice – quello di esprimersi in armonia con i luoghi che lo ospitano, di riceverne nutrimento e di donarne godimento. Giovanni Proietto ci invita ad entrare nel suo giardino, a conoscere una parte del suo mondo, che ha coltivato con amore, celebrandolo con i suoi frutti del pensiero. Uomini e donne, divinità e demoni, animali e creature fantastiche, frutti e piante, vivono l’amore in un gioco che è apertura, pura estasi e gioia. Si fondono e si confondono in un continuo scambio di sessi e di attributi, stuzzicando curiosità e desiderio di scoperta”.

Durante l’inaugurazione interverranno Nicola Bravo Aniello e Claudio Forti.

Giovanni Proietto, nato ad Hannover (DDD) nel 1971, inizia a dipingere da autodidatta. Solo in età matura si iscrive prima al liceo artistico ed in seguito all’Accademia di Belle Arti. Pittore colorista dai connotati Pop-Espressionistici, lavora prevalentemente con le spatole, predilige le tecniche miste, ama misurarsi con supporti e materiali non convenzionali, preferisce definirsi un pittore contaminato, attingendo a piene mani dalla storia dell’arte per rielaborare un suo personale linguaggio, che altro non è che il racconto del suo vivere quotidiano. I suoi dipinti fanno parte di diverse collezioni private e pubbliche. Ha ideato un laboratorio con malati di Alzheimer e realizzato una relativa mostra con gli elaborati. Vive e lavora a Realmonte.